Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца июня, - Шмыгаль

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны начаться до конца июня этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

"Мы говорим, что это должно произойти до конца июня. Мы говорим об этом с лидерами ЕС, с лидерами европейских институций", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас Бельгия председательствует в Совете ЕС, поэтому эта тема обсуждалась с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

"Мы со своей стороны сделали все, чтобы процесс переговоров начался не позже июня. Ожидаем решения от партнеров. Есть положительный оптимизм по этому поводу", - добавил украинский премьер.