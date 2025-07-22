Переговори про вступ Туреччини до ЄС повинні відновитись, Анкара готова до цього, - Ердоган

Вступ Туреччини до ЄС

Туреччина подала заявку на вступ до Європейського Союзу ще в 1987 році, а статус країни-кандидата отримала в 1999 році. Переговори про членство офіційно розпочалися у 2005 році, проте з самого початку процес був складним через низку політичних, економічних і правових розбіжностей між Туреччиною та ЄС.

У наступні роки переговори фактично зупинилися. Причини - порушення прав людини, згортання демократії в Туреччині, конфлікт навколо Кіпру та охолодження відносин із європейськими країнами.

Варто додати, що лише у 2023-му Ердоган припускав, що його країна може "може розлучитися" з Європейським союзом.

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