Переговоры об Украине в Саудовской Аравии стартуют в ближайшие дни, - Reuters
Официальные лица США и России едут в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры по Украине. Встреча должна состояться в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание со ссылкой на источники пишет, что переговоры будут направлены "на прекращение почти трехлетней войны Москвы против Украины".
Кроме того, конгрессмен США Майкл Маккол рассказал агентству Reuters, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправятся в Саудовскую Аравию.
"Пока не ясно, с кем из России они встретятся", - говорится в статье.
В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Маккол заявил, что целью переговоров является организация встречи президента США Дональда Трампа, главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, "чтобы наконец принести мир и положить конец этому конфликту".
Источник, осведомленный о планах, подтвердил запланированные переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России.
Переговоры России и США в Саудовской Аравии
15 февраля Politico сообщило, что команда президента США Дональда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии. До этого Bloomberg писал, что встреча делегаций России и США по этому поводу пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Кроме того, еще 14 февраля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию и Турцию. При этом встреча с россиянами исключалась.
Также президент Украины Владимир Зеленский, который в пятницу встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Германии, заявил, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии, и Киев не будет взаимодействовать с Москвой без консультаций со стратегическими партнерами.
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