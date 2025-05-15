Переговори України та Росії у Стамбулі: WSJ дізналось, що обговорюватимуть делегації

Як пише WSJ, українські офіційні особи заявили, що під час зустрічі з російською делегацією обговорюватимуть, як імплементувати і контролювати безумовне 30-денне припинення вогню, яке запропонувала адміністрація голови Білого дому Дональда Трампа.

Видання додає, що загалом мирна угода між Україною та Росією є лише віддаленою можливістю. Після того, як американський лідер пригрозив вийти з переговорів, Київ та Москва намагаються продемонструвати свою готовність рухатися вперед, не поступаючись своїми кінцевими цілями.

"Путін хоче, по суті, капітуляції України, навіть незважаючи на те, що російські війська намагаються просуватися вперед. За останні два роки Росії вдалося захопити менше 1% української території, незважаючи на сотні тисяч жертв і втрату величезних запасів техніки", - додає WSJ.

Сьогодні, як додає видання, питання полягає у тому, на чий бік стане Трамп. Останній дедалі більше розчаровується російським диктатором Володимиром Путіним, втім не демонструє жодної схильності карати Росію.