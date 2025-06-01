Переговори України та РФ: ЗМІ дізналися час і місце зустрічі у Стамбулі

Нагадаємо, кілька годин тому Зеленський затвердив повний склад української делегації на переговори в Стамбулі. У списку є деякі зміни.

Російську делегацію очолить радник глави Кремля Володимира Путіна Володимир Мединський. Він же був головою делегації РФ у 2022 році, і на переговорах 16 травня 2025 року.

Крім того, днями речниця МЗС РФ повідомила, що делегація РФ буде в тому самому складі, у якому була 16 числа.

Також зазначимо, що на майбутній зустрічі сторони мають представити свої версії мирних пропозицій. Сьогодні агентство Reuters опублікувало повний текст, з яким на переговори поїде українська сторона.

Дорожня карта миру від України містить пункти: про повне припинення вогню, обмін полонених, гарантії безпеки та багато інших пунктів. Детальніше з текстом - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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