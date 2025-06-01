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Переговори України та РФ: ЗМІ дізналися час і місце зустрічі у Стамбулі

Неділя 01 червня 2025 19:42
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Переговори України та РФ: ЗМІ дізналися час і місце зустрічі у Стамбулі Фото: українська делегація в Туреччині (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Завтра, 2 червня, у Туреччині відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією. Уже з'явилася інформація, о котрій годині вони розпочнуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання АА.

За даними з джерел Міністерства закордонних справ Туреччини, зустріч української та римської делегації відбудеться в палаці Чіраган. Крім того, переговори в Стамбулі стартують о 13:00.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українську делегацію для участі в мирних переговорах щодо припинення війни, очолив глава Міноборони Рустем Умеров.

Нагадаємо, кілька годин тому Зеленський затвердив повний склад української делегації на переговори в Стамбулі. У списку є деякі зміни.

Російську делегацію очолить радник глави Кремля Володимира Путіна Володимир Мединський. Він же був головою делегації РФ у 2022 році, і на переговорах 16 травня 2025 року.

Крім того, днями речниця МЗС РФ повідомила, що делегація РФ буде в тому самому складі, у якому була 16 числа.

Також зазначимо, що на майбутній зустрічі сторони мають представити свої версії мирних пропозицій. Сьогодні агентство Reuters опублікувало повний текст, з яким на переговори поїде українська сторона.

Дорожня карта миру від України містить пункти: про повне припинення вогню, обмін полонених, гарантії безпеки та багато інших пунктів. Детальніше з текстом - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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