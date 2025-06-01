Переговоры Украины и РФ: СМИ узнали время и место встречи в Стамбуле

Завтра, 2 июня, в Турции состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Уже появилась информация, во сколько они начнутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание АА .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию для участия в мирных переговоров по прекращению войны, возглавив глава Минобороны Рустем Умеров.

По данным из источников Министерства иностранных дел Турции, встреча украинской и римский делегации состоится во дворце Чираган. Кроме того, переговоры в Стамбуле стартуют в 13:00.

Напомним, несколько часов назад Зеленский утвердил полный состав украинской делегации на переговоры в Стамбуле. В списке есть некоторые изменения.

Российскую делегацию возглавит советник главы Кремля Владимира Путина Владимир Мединский. Он же был главой делегации РФ в 2022 году, и на переговорах 16 мая 2025 года.

Кроме того, на днях спикер МИД РФ сообщила, что делегация РФ будет в том же составе, в котором была 16 числа.

Также отметим, что на предстоящей встрече стороны должны представить свои версии мирных предложений. Сегодня агентство Reuters опубликовало полный текст, с которым на переговоры поедет украинская сторона.

Дорожная карта мира от Украины содержит пункты: о полном прекращении огня, обмене пленных, гарантиях безопасности и многие другие пункты. Подробнее с текстом - можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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