Переговоры Украины и РФ могут возобновиться в ближайшие недели, США готовят план, - Рубио

Госсекретарь США оценил шансы на возобновление переговоров между Киевом и Москвой осторожно – не оптимистично, но и не пессимистично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с журналистами в Колумбии, во время которой выступил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, состоявшиеся в выходные переговоры с участием посланников президента США в Киеве и Москве были "содержательными".

Он отметил, что на них выдвинули "новые идеи" и прослеживалась определенная "общая открытость" предложений. В то же время Рубио предостерег, что значительные препятствия остаются.

"Я не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но я также и не пессимистичен по поводу того, что есть возможность в следующие несколько недель разработать план действий по возобновлению переговоров и достичь решения, приемлемого для обеих сторон", - сказал госсекретарь.