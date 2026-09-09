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Переговоры Украины и РФ могут возобновиться в ближайшие недели, США готовят план, - Рубио

08:53 09.09.2026 Ср
2 мин
Госсекретарь США предостерег, что предстоит еще много работы
aimg Валерия Абабина
Переговоры Украины и РФ могут возобновиться в ближайшие недели, США готовят план, - Рубио Фото: Госсекретарь США Марко Рубио (getty images)
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Госсекретарь США оценил шансы на возобновление переговоров между Киевом и Москвой осторожно – не оптимистично, но и не пессимистично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с журналистами в Колумбии, во время которой выступил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, состоявшиеся в выходные переговоры с участием посланников президента США в Киеве и Москве были "содержательными".

Он отметил, что на них выдвинули "новые идеи" и прослеживалась определенная "общая открытость" предложений. В то же время Рубио предостерег, что значительные препятствия остаются.

"Я не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но я также и не пессимистичен по поводу того, что есть возможность в следующие несколько недель разработать план действий по возобновлению переговоров и достичь решения, приемлемого для обеих сторон", - сказал госсекретарь.

Напомним, спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Путиным в Кремле 5 сентября – встреча длилась более трех часов.

После этого ониприехали в Киев и встретились с Владимиром Зеленским – Кушнер тогда заявил, что переговорный процесс двигается вперед.

По итогам визитов в Москву и Киев Виткофф сообщил о "существенном прогрессе" в переговорах по завершению войны и о согласовании графика дальнейших встреч.

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