Переговори України та РФ можуть пройти без посередників, - джерела

Переговори України та Росії у Туреччині

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно запропонував поновити переговори з Україною в Стамбулі 15 травня, водночас відкинувши ідею Заходу щодо 30-денного припинення вогню.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі, однак Росія відправила до Туреччини свою делегацію.

Першочергово перемовини між сторонами мали пройти 15 травня, але їх перенесли на 16-те.

Як повідомляють ЗМІ, сьогодні в Стамбулі спочатку запланована зустріч у форматі Україна-США-Туреччина, а після неї мають відбутися переговори між Україною та Росією. Більше подробиць - у матеріалі РБК-Україна.

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