Переговори України щодо вступу до ЄС будуть надзвичайно складними, - президент Латвії

Процес переговорів щодо вступу України та Молдови до Європейського союзу буде надзвичайно складним, але "цілком реально" розпочати його вже в червні цього року.
Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV3.
Він зазначив, що вступ України до ЄС може означати досить значні зміни в економіці блоку, зокрема в сільському господарстві.
"Членство в ЄС також означає досить багато обов'язків, а в країні, яка зараз перебуває у стані війни, безсумнівно, не так просто проводити реформи або перетворення. Тому я думаю, що так, нам потрібно дати Україні та Молдові позитивний сигнал у червні про те, що ми починаємо переговори", - заявив президент Латвії.
Рінкевічс додав, що складними можуть виявитися питання, пов'язані з вимогами до охорони навколишнього середовища і реформуванням державного апарату.
"Так, нам потрібно почати говорити про конкретні речі, але ми повинні враховувати, що цей процес не буде легким, тому що буде дуже багато суперечок, наприклад, щодо сільського господарства", - підкреслив він.
З моменту подачі заявки на членство в ЄС 28 лютого 2022 року Україна демонструє тверду відданість виконанню всіх необхідних умов. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що інтеграція з Євросоюзом є одним із головних пріоритетів держави.
Водночас експерти висловлюють різні думки щодо термінів вступу. Глава Європейської ради Шарль Мішель озвучив більш оптимістичний прогноз, заявивши, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.
8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала почати офіційні переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС, а вже 14 грудня Європейська рада 26 голосами "за" підтримала початок переговорів про членство України. Угорщина, в особі прем'єр-міністра Віктора Орбана, утрималася від голосування.
12 березня 2024 року Єврокомісія представила офіційні переговорні рамки для України та Молдови. Цей документ встановлює ключові принципи та основи майбутнього членства, з урахуванням яких відбуватимуться переговори з кожною країною-кандидатом.
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