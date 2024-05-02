Переговоры Украины о вступлении в ЕС будут чрезвычайно сложными, - президент Латвии

Он отметил, что вступление Украины в ЕС может означать довольно значительные изменения в экономике блока, в том числе в сельском хозяйстве.

"Членство в ЕС также означает довольно много обязанностей, а в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, несомненно, не так просто проводить реформы или преобразования. Поэтому я думаю, что да, нам нужно дать Украине и Молдове позитивный сигнал в июне о том, что мы начинаем переговоры", - заявил президент Латвии.

Ринкевичс добавил, что сложными могут оказаться вопросы, связанные с требованиями к охране окружающей среды и реформированием государственного аппарата.

"Да, нам нужно начать говорить о конкретных вещах, но мы должны учитывать, что этот процесс не будет легким, потому что будет очень много споров, например, по сельскому хозяйству", - подчеркнул он.