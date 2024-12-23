Переговори та зброя. Що кажуть Трамп та його команда про закінчення війни в Україні

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Дональд Трамп протягом всієї передвиборчої кампанії, та й у перші тижня після перемоги на виборах вкрай нечітко висловлювався щодо більшості проблем світової політики, зокрема, щодо України. Однак поступово ця тенденція сходить нанівець – по мірі того, як його оточення напрацьовує бачення та визначається із посадами відповідальних за той чи інший напрямок. 16 грудня Трамп дав першу прес-конференцію після перемоги на виборах. Крім того, з'явилося і декілька інтерв'ю Трампа та його радників американським медіа.

Що каже Дональд Трамп

На прес-конференції Трамп сказав, що обидва лідери – президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін, "повинні бути готовими до угоди". Політик планує переговори з ними обома.

"Цьому потрібно покласти край. І ми намагаємося покласти цьому край. Але ми подивимося. Ми будемо говорити з президентом Путіним і з Зеленським, представниками України. Ми повинні зупинити це. Це кривава бійня", – додав він.

Також обраний президент США наголосив, що для завершення війни Росії проти України потрібна "угода". Однак він не уточнив, яку саме угоду хотів би укласти між країнами і чи очікує він, що Україна віддасть територію Росії.

В інтерв'ю Time, яке вийшло 12 грудня, Трамп заявив, що не хотів би розкривати деталі свого плану, щоб не звести його нанівець.

"Коли я розмовляю з людьми, коли я починаю, я думаю, що маю дуже хороший план допомоги, але коли я починаю розкривати цей план, він стає майже нікчемним планом", – сказав політик.

У відповідь на питання, чи покине Трамп Україну, він заявив: "я хочу досягти згоди, і єдиний спосіб досягти згоди – це не покидати (Україну – ред.)".

Водночас Трамп в інтерв'ю заявив, що виступає проти дозволу на удари вглиб Росії.

"Я категорично не згоден із запуском ракет на сотні миль вглиб території Росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її. Цього не можна було допускати. Зараз вони займаються не тільки ракетами, але й іншими видами зброї. І я вважаю, що це дуже велика помилка", – сказав Трамп.

Окрім того, майбутній президент США хотів би "швидко" зустрітись із російським диктатором Володимиром Путіним – знову ж таки, для того, "щоб зупинити війну". Раніше низка західних ЗМІ повідомила, що між Трампом та Путіним вже відбувся телефонний дзвінок. В Кремлі це категорично заперечують, а Трамп не дає чіткої відповіді, чи це справді так.

Що каже Кіт Келлог

На початку січня очікується візит до України майбутнього спецпредставника США з України та Росії Кіта Келлога. В інтерв'ю Fox Business 13 грудня він сказав, що Україна і Росія готові до переговорів.

"Абсолютно, я думаю, обидві сторони готові. Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатись. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити",– сказав Келлог.

За його оцінками, наразі відбувається війна на виснаження. Співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 5.

Келлог зазначив, що не здивується, якщо Трамп зробить щось подібне на запрошення Зеленського та Путіна до Вашингтона.

"Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити", – зазначив Келлог.

За його словами, ідея зробити таку зустріч "дійсно дуже хороша".

"Тому я б сказав так, що я не виводив би нічого за межі можливого, що він це зробить, і це мене не здивує", – підкреслив Келлог.

Що каже Майк Волц

15 грудня майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц каналу CBS News на запитання чи планує команда Трампа обмежити використання Україною американської зброї чи допомоги у визначенні цілей, відповів:

"Президент Трамп сказав в інтерв’ю, що "відкритий чек" – це не стратегія, – зазначив Волц.

Разом з тим, Financial Times зазначає, що Трамп має намір продовжувати надавати військову допомогу Україні. Про це заявили три неназваних джерела.

За даними видання, на початку грудня високопоставлені британські чиновники відвідали Вашингтон, щоб ознайомитися з планами Трампа щодо України. Після візиту вони розповіли, що обраний президент США проти вступу України до НАТО, однак він вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечать "мир через силу".

Волц також непрямо підтвердив, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступає комунікатором між Трампом і Путіним.

Коли ведуча Маргарет Бреннан кілька разів перепитала, чи було якесь послання, яке Трамп намагався передати через Орбана, він зазначив:

"Я не збираюся вдаватися в деталі цих взаємодій. Але зрозуміло, що ведуться розмови, і президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче зупинити цю війну", – резюмував Волц.

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У команді Трампа поступово визріває розуміння, що завершити війну "за 24 години" буде неможливо. Схоже, це відбувається по мірі отримання детальної інформації від розвідувальної спільноти та спілкування з лідерами інших країн. Судячи із заяв Трампа та його оточення, призупинення допомоги Україні в один момент виглядає малоймовірним і є більше стимулом до переговорів. Та як і раніше, цілісного бачення, як завершити війну, немає.