Переговоры и оружие. Что говорят Трамп и его команда об окончании войны в Украине

Через полтора месяца после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США деталей относительно его "мирного плана" до сих пор немного. Впрочем, некоторая конкретика в заявлениях уже появилась.
РБК-Украина рассказывает о том, какие параметры мирного урегулирования уже озвучили сам Трамп и его ключевые советники.
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Дональд Трамп на протяжении всей предвыборной кампании, да и в первые недели после победы на выборах крайне нечетко высказывался по большинству проблем мировой политики, в частности, по Украине. Однако постепенно эта тенденция сходит на нет – по мере того, как его окружение нарабатывает видение и определяется с должностями ответственных за то или иное направление. 16 декабря Трамп дал первую пресс-конференцию после победы на выборах. Кроме того, появилось и несколько интервью Трампа и его советников американским медиа.
На пресс-конференции Трамп сказал, что оба лидера – президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин, "должны быть готовы к соглашению". Политик планирует переговоры с ними обоими.
"Этому нужно положить конец. И мы пытаемся положить этому конец. Но мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским, представителями Украины. Мы должны остановить это. Это кровавая бойня", – добавил он.
Также избранный президент США подчеркнул, что для завершения войны России против Украины нужна "сделка". Однако он не уточнил, какое именно соглашение хотел бы заключить между странами и ожидает ли он, что Украина отдаст территорию России.
В интервью Time, которое вышло 12 декабря, Трамп заявил, что не хотел бы раскрывать детали своего плана, чтобы не свести его на нет.
"Когда я разговариваю с людьми, когда я начинаю, я думаю, что имею очень хороший план помощи, но когда я начинаю раскрывать этот план, он становится почти ничтожным планом", – сказал политик.
В ответ на вопрос, покинет ли Трамп Украину, он заявил: "я хочу достичь согласия, и единственный способ достичь согласия – это не покидать (Украину - ред.)".
В то же время Трамп в интервью заявил, что выступает против разрешения на удары вглубь России.
"Я категорически не согласен с запуском ракет на сотни миль вглубь территории России. Почему мы это делаем? Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее. Этого нельзя было допускать. Сейчас они занимаются не только ракетами, но и другими видами оружия. И я считаю, что это очень большая ошибка", – сказал Трамп.
Кроме того, будущий президент США хотел бы "скоро" встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным – опять же, для того, чтобы "остановить войну". Ранее ряд западных СМИ сообщил, что между Трампом и Путиным уже состоялся телефонный звонок. В Кремле это категорически отрицают, а Трамп не дает четкого ответа, действительно ли это так.
В начале января ожидается визит в Украину будущего спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлогга. В интервью Fox Business 13 декабря он сказал, что Украина и Россия готовы к переговорам.
"Абсолютно, я думаю, обе стороны готовы. Представьте битву в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать",- сказал Келлогг.
По его оценкам, сейчас происходит война на истощение. Соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.
Келлогг отметил, что не удивится, если Трамп сделает что-то подобное на приглашение Зеленского и Путина в Вашингтон.
"Знаете, Трамп играет в шахматы на трех уровнях, и я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он мог бы это сделать", – отметил Келлогг.
По его словам, идея сделать такую встречу "действительно очень хорошая".
"Поэтому я бы сказал так, что я не выводил бы ничего за пределы возможного, что он это сделает, и это меня не удивит", – подчеркнул Кэллогг.
15 декабря будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц каналу CBS News на вопрос планирует ли команда Трампа ограничить использование Украиной американского оружия или помощи в определении целей, ответил:
"Президент Трамп сказал в интервью, что "открытый чек" – это не стратегия, – отметил Волц.
Вместе с тем, Financial Times отмечает, что Трамп намерен продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом заявили три неназванных источника.
По данным издания, в начале декабря высокопоставленные британские чиновники посетили Вашингтон, чтобы ознакомиться с планами Трампа по Украине. После визита они рассказали, что избранный президент США против вступления Украины в НАТО, однако он считает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечат "мир через силу".
Волц также косвенно подтвердил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступает коммуникатором между Трампом и Путиным.
Когда ведущая Маргарет Бреннан несколько раз переспросила, было ли какое-то послание, которое Трамп пытался передать через Орбана, он отметил:
"Я не собираюсь вдаваться в детали этих взаимодействий. Но понятно, что ведутся разговоры, и президент Трамп четко дал понять, что хочет остановить эту войну", – резюмировал Волц.
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В команде Трампа постепенно вызревает понимание, что завершить войну "за 24 часа" будет невозможно. Похоже, это происходит по мере получения детальной информации от разведывательного сообщества и общения с лидерами других стран. Судя по заявлениям Трампа и его окружения, приостановление помощи Украине в один момент выглядит маловероятным и является больше стимулом к переговорам. Но по-прежнему целостного видения, как завершить войну, нет.
Напомним, Джо Байден в последние дни президентства резко активизировал оказание помощи Украине. Пакеты военной помощи были объявлены 2 и 13 декабря. Однако по информации The New York Times, руководство США, вероятно, не успеет использовать всю сумму в 5,6 млрд долларов до вступления Дональда Трампа в должность.
При написании материала использовались заявления Дональда Трампа на пресс-конференции и в интервью Тime, интервью Кита Келлога для Fox Business и Майка Волца для CBS News, публикация Financial Times.