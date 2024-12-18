Адміністрація Байдена може не встигнути використати всі 5,6 млрд доларів для допомогти Україні

Керівництво США на чолі з президентом Джо Байденом, імовірно, не встигне використати всю суму в 5,6 млрд доларів військової допомоги Україні до вступу Дональда Трампа на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Time .

Як пише видання, адміністрація Байдена планує оголосити про додаткову допомогу Україні, виділену Конгресом, до кінця року. Але буде складно швидко виділити суму в 5,6 млрд доларів до того, як Трамп почне роботу наступного місяця, повідомив чиновник журналістам на брифінгу на умовах анонімності.

За словами високопоставленого представника Міноборони, уряд продовжить скорочувати пакети на решту терміну повноважень цієї адміністрації.

"Але 5,6 млрд доларів - це істотний обсяг повноважень, тому я б безумовно очікувала, що можуть залишитися повноваження, які перейдуть і будуть доступні для використання наступною адміністрацією", - розповідає представник Міноборони.

Ще одне джерело заявило, що адміністрація Байдена, ймовірно, використає всі 1,2 мільярда доларів, що залишилися в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, яка дає змогу Києву закуповувати товари напряму в оборонної промисловості.

Це дозволяє перевести запаси Пентагону для України замість того, щоб чекати місяці або роки, які можуть знадобитися оборонним підрядникам для виробництва зброї за новими контрактами.

Втім, чи використає адміністрація Трампа ці гроші для допомоги Україні - велике питання, зазначає видання. Адже новобраний президент США був украй скептично налаштований щодо американської підтримки України і пообіцяв швидко покласти край війні.