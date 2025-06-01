Переговори у Стамбулі: Reuters розкрив повний текст пропозицій України для угоди з РФ

Вже завтра, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство Reuters ознайомилося з текстом мирних пропозицій, які українська делегація планує представити російській стороні на мирних переговорах, запланованих на завтра.
Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумови для мирних переговорів.
Заходи зміцнення довіри - розв'язання гуманітарних питань. Зокрема безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених осіб.
Неповторення агресії: метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася.
Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту взяти участь у переговорах та нададуть гарантії для забезпечення виконання угод.
Суверенітет: Україна не змушена бути нейтральною. Вона може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС.
Членство України в НАТО залежить від консенсусу в рамках Альянсу. Не можуть бути встановлені жодні обмеження щодо чисельності, розгортання чи інших параметрів Збройних Сил України, а також щодо розміщення військ дружніх іноземних держав на території України.
Територіальні питання: територіальні здобутки, досягнуті Росією з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою.
Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.
Санкції: деякі санкції можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності (snapback).
Заморожені російські суверенні активи використовуються для реконструкції або залишаються замороженими до виплати репарацій.
Впровадження: узгодити чітку, збалансовану та досяжну дорожню карту для впровадження та забезпечення виконання угод.
Після зустрічі в Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені на:
Переговори будуть проведені за участю США та Європи.
Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі щонайменше на 30 днів з подальшою можливістю продовження кожні 30 днів, як необхідна передумова та передумови для мирних переговорів.
Моніторинг припинення вогню, очолюваний США та підтриманий третіми країнами.
Після успішного обміну полонених після переговорів у Стамбулі, сторони продовжують процес обміну всіма військовополоненими за принципом "всіх за всіх".
Водночас зазначається необхідність укладення угоди про безумовне повернення з боку Російської Федерації усіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнення Росією всіх цивільних ув'язнених.
Ці заходи повинні поширюватися на всі категорії осіб, перелічені в списку, починаючи з лютого 2014 року.
Зустріч лідерів
Лідери України та Росії мають зустрітись, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання.
Ключові питання мирної угоди, які мають бути узгоджені лідерами:
Зауважимо, що раніше цього тижня Росія запропонувала провести новий раунд переговорів. Для нової зустрічі обрали понеділок, 2 червня.
Київ зі свого боку погодився на зустріч та вже навіть надав Москві свій документ про завершення війни, однак РФ свій варіант так нікому й не надала.
Було лише сказано, що "меморандум" буде показано безпосередньо на зустрічі.
Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський вчора, 31 травня, підтвердив, що ні Україна, ні Туреччина, ні США - досі не бачили російський "документ". У зв'язку з цим він зазначив, що незрозуміло, з чим росіяни збираються їхати на переговори в Стамбулі.
Детальніше про те, що вирішать щось переговори в Стамбулі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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