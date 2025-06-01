Переговоры в Стамбуле: Reuters раскрыл полный текст предложений Украины для соглашения с РФ

Агентство Reuters ознакомилось с текстом мирных предложений, которые украинская делегация планирует представить российской стороне на мирных переговорах, запланированных на завтра.

Рамки переговоров между Украиной и Россией

Ключевые принципы Соглашения и процесс переговоров

Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимая предпосылка и предпосылки для мирных переговоров.

Меры укрепления доверия - решение гуманитарных вопросов. В частности безусловное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных лиц.

Неповторение агрессии : целью переговоров является восстановление постоянной основы для длительного мира и безопасности и обеспечение того, чтобы агрессия не повторилась.

Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества : Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество принять участие в переговорах и предоставят гарантии для обеспечения выполнения соглашений.

Суверенитет : Украина не вынуждена быть нейтральной. Она может выбрать быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС.



Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Альянса. Не могут быть установлены никакие ограничения по численности, развертыванию или других параметров Вооруженных Сил Украины, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины.

Территориальные вопросы : территориальные достижения, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом.



Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня.

Санкции : некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости (snapback).



Замороженные российские суверенные активы используются для реконструкции или остаются замороженными до выплаты репараций.

Внедрение: согласовать четкую, сбалансированную и достижимую дорожную карту для внедрения и обеспечения выполнения соглашений.

Детали украинского предложения

После встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на:

полном и безусловном прекращении огня:

его

мониторинге;

мониторинге; мерах укрепления доверия;

подготовке, согласованию повестки дня и структуры переговоров будущих лидеров по ключевым темам.

Переговоры будут проведены с участием США и Европы.

Прекращение огня

Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море минимум на 30 дней с последующей возможностью продления каждые 30 дней, как необходимая предпосылка и предпосылки для мирных переговоров.

Мониторинг прекращения огня, возглавляемый США и поддерживаемый третьими странами.

Меры по укреплению доверия

После успешного обмена пленными после переговоров в Стамбуле, стороны продолжают процесс обмена всеми военнопленными по принципу "всех за всех".

В то же время отмечается необходимость заключения соглашения о безусловном возвращении со стороны Российской Федерации всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освобождение Россией всех гражданских заключенных.

Эти меры должны распространяться на все категории лиц, перечисленные в списке, начиная с февраля 2014 года.

Встреча лидеров

Лидеры Украины и России должны встретиться, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.

Ключевые вопросы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами: