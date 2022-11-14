Переговори США та Росії були сфокусовані на ядерній безпеці, - Білий дім

Переговори США та Росії у столиці Туреччини насамперед були спрямовані на нівелювання ядерної загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
За словами представника Білого дому, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся зі своїм російським колегою у Туреччині, щоб застерегти Росію від застосування ядерної зброї в Україні.
Повідомляється, що зустріч в Анкарі жодним чином не була метою переговорів чи обговорення будь-якого врегулювання війни в Україні. Україна була заздалегідь поінформована про подорож. Бернс також на зустрічі порушив питання про затриманих у Росії американців.
Російську делегацію в Анкарі очолював Сергій Наришкін, голова служби зовнішньої розвідки країни.
Раніше повідомлялося, що у понеділок, 14 листопада, голова ЦРУ Ульям Бернс проводить зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним в Анкарі. Сторони обговорюють низку питань, зокрема, загрозу ядерної ескалації.
Також сьогодні, 14 листопада, Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються розпочинати будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.
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