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Переговори США та Росії були сфокусовані на ядерній безпеці, - Білий дім

Фото: переговори США та Росії були сфокусовані на ядерній безпеці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговори США та Росії у столиці Туреччини насамперед були спрямовані на нівелювання ядерної загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

За словами представника Білого дому, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся зі своїм російським колегою у Туреччині, щоб застерегти Росію від застосування ядерної зброї в Україні.

Повідомляється, що зустріч в Анкарі жодним чином не була метою переговорів чи обговорення будь-якого врегулювання війни в Україні. Україна була заздалегідь поінформована про подорож. Бернс також на зустрічі порушив питання про затриманих у Росії американців.

Російську делегацію в Анкарі очолював Сергій Наришкін, голова служби зовнішньої розвідки країни.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 14 листопада, голова ЦРУ Ульям Бернс проводить зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним в Анкарі. Сторони обговорюють низку питань, зокрема, загрозу ядерної ескалації.

Також сьогодні, 14 листопада, Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються розпочинати будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.

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