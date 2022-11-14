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Переговоры США и России были сфокусированы на ядерной безопасности, - Белый дом

Фото: переговоры США и России были сфокусированы на ядерной безопасности (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговоры США и России в столице Турции, в первую очередь, были направлены на нивелирование ядерной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По словам представителя Белого дома, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился со своим российским коллегой в Турции, чтобы предостеречь Россию от применения ядерного оружия в Украине.

Сообщается, что встреча в Анкаре никоим образом не была целью переговоров или обсуждения какого-либо урегулирования войны в Украине. Украина была заранее проинформирована о поездке. Бернс также на встрече поднял вопрос о задержанных в России американцах.

Российскую делегацию в Анкаре возглавлял Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки страны.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 14 ноября, глава ЦРУ Ульям Бернс проводит встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждают ряд вопросов, в том числе угрозу ядерной эскалации.

Также сегодня, 14 ноября, Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.

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