Переговоры США и России были сфокусированы на ядерной безопасности, - Белый дом

По словам представителя Белого дома, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился со своим российским коллегой в Турции, чтобы предостеречь Россию от применения ядерного оружия в Украине.

Сообщается, что встреча в Анкаре никоим образом не была целью переговоров или обсуждения какого-либо урегулирования войны в Украине. Украина была заранее проинформирована о поездке. Бернс также на встрече поднял вопрос о задержанных в России американцах.

Российскую делегацию в Анкаре возглавлял Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки страны.