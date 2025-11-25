Переговори США та Росії в Абу-Дабі щодо мирного плану: Axios дізнався подробиці

23 листопада в Женеві США та Україна узгодили "оновлену та вдосконалену мирну угоду", і тепер адміністрація президента Дональда Трампа намагається залучити до неї Росію.

Дрісколл прибув до Абу-Дабі в понеділок, 24 листопада, і протягом вівторка проводив переговори з російською делегацією.

За словами його прессекретаря підполковника Джеффа Толберта, переговори проходять успішно, і Дрісколл тісно координує свої дії з Білим домом та міжвідомчою групою США.

За даними джерела, керівники військової розвідки України та Росії планували зустрітися з іншого питання, але поїздка Дрісколла стала несподіванкою і змінила попередній план.

Українські чиновники повідомили Axios, що США погодилися посилити проєкт гарантій безпеки, який був запропонований разом із початковим 28-пунктним мирним планом.