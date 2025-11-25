Переговори США та РФ щодо мирного плану: що відомо на зараз

Як пишуть західні ЗМІ, вчора Дрисколл зустрічався в Абу-Дабі з російською делегацією і, як очікується, сьогодні переговори продовжаться.

За даними Politico, Дрісколл представить росіянам мирну угоду, узгоджену в неділю між США та Україною. Джерела повідомили виданню, що тепер обговорюваний план складається з 19 пунктів, а не 28. У документ внесли зміни, зокрема в питаннях, що стосуються території України.

Крім того, за даними CNN, зустрічі Дрісколла з росіянами покликані закласти основу для взаємодії на вищому рівні.

Що говорять у РФ про мирний план

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що мирний план США "може стати дуже хорошою основою для переговорів". Він також заявив, що російській стороні передавали "начерк" плану і додав, що "той текст, який неофіційно опинився в нас раніше, зараз уже зазнав змін".

"Цей план верстався, зокрема ґрунтуючись на тих розуміннях, які були досягнуті в Анкориджі, і він багато в чому відповідає духу Анкориджа", - заявив він.

При цьому, він не підтвердив, що в Абу-Дабі відбувається зустріч російських і американських представників.

Мирний план США і позиція України

Минулого тижня стало відомо про мирний план, який розробили США для завершення війни в Україні. Спочатку інформація з'явилася у ЗМІ, де повідомлялося, що над планом працювали спецпредставник Трампа Стів Віткофф і соратник Путіна Кирило Дмитрієв.

План США спочатку містив 28 пунктів. Україна підтвердила наявність такого документа. На вихідних українська та американська делегації провели зустріч у Женеві, де в план було внесено зміни.

Як з'ясувало РБК-Україна, з плану, зокрема прибрали питання амністії, а також радикальне скорочення української армії.

Скорочення мирного плану підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Крім того, коментуючи зустріч у Женеві, учасники перемовин зазначали, що деякі пункти плану узгоджуватимуть президенти Зеленський і Трамп. Зокрема, це стосується питання територій.