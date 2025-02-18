Переговори США та РФ у Саудівській Аравії: заяви американської делегації за підсумками зустрічі

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"Дуже позитивні": як США оцінюють переговори

На пресконференції за підсумками зустрічі із російською стороною спеціальний представник президента США Стів Віткофф оцінив переговори як дуже позитивні.

За його словами, американська сторона "навіть не могла уявити кращого результату". Віткофф вважає розмову з делегацією РФ конструктивною та оптимістичною.

Зі свого боку держсекретар Марко Рубіо назвав зустріч у Саудівській Аравії "першим кроком на довгому і важкому шляху".

"Важливо розуміти дві речі. По-перше, що єдиний лідер у світі, який може зробити так, щоб це сталося (завершення війни, – ред.), який може навіть об’єднати людей, ⁣ щоб почати говорити про це серйозно, - це президент Трамп. По-друге, щоб конфлікт закінчився, усі, хто бере участь у цьому конфлікті, повинні погодитися з ним. Це має бути прийнятно для всіх", – сказав Рубіо.

Про поступки сторін

Для завершення війни Росії проти України необхідно всім сторонам піти на поступки, а умови миру мають влаштовувати всіх, вважає державний секретар США Марко Рубіо.

"Коли ви говорите про довгострокове і стійке завершення конфлікту, це означає, що воно прийнятне для всіх його учасників. І це, безумовно, охоплює Україну, а також наших партнерів у Європі та, звичайно, російську сторону", – зазначив держсекретар.

Він каже, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".

Рубіо підкреслив, що сьогоднішня зустріч із представниками РФ закладає основу для майбутніх контактів, але наскільки вони будуть результативними, залежатиме від готовності сторін не просто брати на себе зобов'язання, а й виконувати їх. І це "вдасться з'ясувати найближчими тижнями".

"Чи зможемо ми зрештою досягти такого результату, очевидно, залежатиме від готовності кожної зі сторін цього конфлікту погодитися на певні речі", – зазначив глава Держдепу США.

Рубіо наголосив, що під час зустрічі не обговорювали напряму послаблення санкцій проти Росії, проте такі дискусії можливі у майбутньому. Оскільки Євросоюз теж запроваджував санкції проти РФ, за словами держсекретаря США, його представники теж мають бути за столом переговорів.

Три кроки для продовження переговорів

Марко Рубіо озвучив низку умов, які потрібно виконати для прогресу у процесі переговорів.

Перший крок – відновлення роботи посольств у Москві та Вашингтоні для посилення технічних та експертних питань, а також переговорів між обома країнами.

"Відновити функціональність наших відповідних місій у Вашингтоні та Москві. Щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, нам потрібні дипломатичні установи, які працюють і функціонують нормально", – зазначив держсекретар США.

Другим кроком є призначення команди високого рівня за участю експертів, які працюватимуть з представниками іншої сторони для визначення параметрів, як має виглядати кінець війни в Україні.

"Ми збираємося призначити команду високого рівня з нашого боку, щоб допомогти вести переговори та працювати над припиненням конфлікту в Україні таким способом, який буде довготривалим і прийнятним для всіх залучених сторін", – пояснив Рубіо та додав, що РФ буде частиною цього процесу.

Третій крок, за словами американського посадовця, полягає в тому, щоби разом українською та російською стороною ідентифікувати можливості з приводу того, чи можливо довести конфлікт до допустимого завершення.

"І наші наявні можливості – це наші партнери, спільні інтереси та економічні фактори. Що буде краще для світу і що зможе покращити наші стосунки з цими важливими країнами. І це буде у поєднанні з іншими компонентами", – додав Рубіо.

Також державний секретар сказав, що потрібно "почати обговорювати та думати про геополітичну та економічну співпрацю, яка може виникнути в результаті завершення війни в Україні".

Рубіо заявив, що всі учасники сьогоднішньої зустрічі від США та РФ збираються продовжувати брати участь у переговорному процесі, "щоб переконатися, що він просувається продуктивно".

Про гарантії безпеки

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц під час брифінгу заявив, що припинення вогню має бути постійним, а не тимчасовим. При цьому в переговорному процесі мають бути дискусії щодо гарантій безпеки та територій.

"Є деякі основні принципи. Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому. Ми знаємо, що практична реальність полягає в тому, що буде певна дискусія щодо території, а також буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це фундаментальні основи, які лежатимуть в основі будь-якого типу дискусії. Але я думаю, що найважливіше те, що президент США заявив про своє бажання, свою рішучість покласти край цій війні, покласти край вбивствам, які відбуваються... Це не в інтересах жодної країни", – заявив Волц.

Посадовець додав, що США говоритимуть з обидвома сторонами конфлікту.

Волц нагадав, що після розмови з кремлівським лідером Дональд Трамп відразу зателефонував Володимиру Зеленському. Радник американського президента впевнений, що човникова дипломатія буде дієвою у цьому випадку.

Радник Трампа наголосив, що "війну потрібно завершити назавжди", і американський лідер "налаштований діяти дуже швидко" у питанні врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

"Надзвичайні можливості" для США та РФ

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що як Сполучені Штати, так і Росія можуть отримати "надзвичайні можливості", у разі завершення війни в Україні.

Він уточнив, що американська та російська сторона "починають брати участь у визначенні можливостей, які існують, якщо цей конфлікт досягне прийнятного кінця".

Рубіо сказав, що у США є "переконливі можливості" для "геополітичного партнерства з росіянами з питань, що становлять спільний інтерес", зокрема, економічного партнерства.