Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии: заявления американской делегации по итогам встречи

В Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций США и РФ. После встречи, которая длилась более четырех часов, представители американской стороны сделали ряд заявлений относительно перспектив завершения войны в Украине и участия России в переговорном процессе.
РБК-Украина приводит заявления представителей США со ссылкой на брифинг по итогам встречи.
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На пресс-конференции по итогам встречи с российской стороной специальный представитель президента США Стив Виткофф оценил переговоры как очень положительные.
По его словам, американская сторона "даже не могла представить лучшего результата". Виткофф считает разговор с делегацией РФ конструктивным и оптимистичным.
Со своей стороны, госсекретарь Марко Рубио назвал встреча в Саудовской Аравии "первым шагом на долгом и тяжелом пути".
"Важно понимать две вещи. Во-первых, что единственный лидер в мире, который может сделать так, чтобы это произошло (завершение войны, – ред.), который может даже объединить людей, чтобы начать говорить об этом серьезно, – это президент Трамп. Во-вторых, чтобы конфликт закончился, все, кто участвует в этом конфликте, должны согласиться с ним. Это должно быть приемлемо для всех", – сказал Рубио.
Для завершения войны России против Украины необходимо пойти на уступки всем сторонам, а условия мира должны устраивать всех, считает государственный секретарь США Марко Рубио.
"Когда вы говорите о долгосрочном и устойчивом завершении конфликта, это означает, что оно приемлемо для всех его участников. И это, безусловно, охватывает Украину, а также наших партнеров в Европе и, конечно, российскую сторону", – отметил госсекретарь.
Он говорит, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".
Рубио подчеркнул, что сегодняшняя встреча с представителями РФ закладывает основу для будущих контактов, но насколько они будут результативны, будет зависеть от готовности сторон не просто брать на себя обязательства, но и выполнять их. И это "удастся выяснить в ближайшие недели".
"Сможем ли мы наконец достичь такого результата, очевидно, будет зависеть от готовности каждой из сторон этого конфликта согласиться на определенные вещи", – сказал глава Госдепа США.
Рубио добавил, что во время встречи не обсуждали напрямую ослабление санкций против России, однако такие дискуссии возможны в будущем. Поскольку Евросоюз тоже вводил санкции против РФ, по словам госсекретаря США, его представители тоже должны быть за столом переговоров.
Марко Рубио озвучил ряд условий, которые необходимо выполнить для прогресса в процессе переговоров.
Первый шаг – возобновление работы посольств Москве и Вашингтоне для усиления технических и экспертных вопросов, а также переговоров между обеими странами.
"Восстановить функциональность наших соответствующих миссий в Вашингтоне и Москве. Чтобы мы могли продолжать двигаться по этому пути, нам нужны дипломатические учреждения, которые работают и функционируют нормально", – отметил госсекретарь США.
Вторым шагом является назначение команды высокого уровня с участием экспертов, которые будут работать с представителями другой стороны для определения параметров, как должен выглядеть конец войны в Украине.
"Мы собираемся назначить команду высокого уровня с нашей стороны, чтобы помочь вести переговоры и работать над прекращением конфликта в Украине таким способом, который будет долговременным и приемлемым для всех вовлеченных сторон", – пояснил Рубио и добавил, что РФ будет частью этого процесса.
Третий шаг, по словам американского чиновника, состоит в том, чтобы вместе украинской и российской стороной идентифицировать возможности относительно того, возможно ли довести конфликт до допустимого завершения.
"И наши имеющиеся возможности – это наши партнеры, общие интересы и экономические факторы. Что будет лучше для мира и что сможет улучшить наши отношения с этими важными странами. И это будет в сочетании с другими компонентами", – добавил Рубио.
Также государственный секретарь сказал, что нужно "начать обсуждать и думать о геополитическом и экономическом сотрудничестве, которое может возникнуть в результате завершения войны в Украине".
Рубио заявил, что все участники сегодняшней встречи от США и РФ собираются продолжать участвовать в переговорном процессе, чтобы убедиться, что он продвигается продуктивно.
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц во время брифинга заявил, что прекращение огня должно быть постоянным, а не временным. При этом в переговорном процессе должны быть дискуссии о гарантиях безопасности и территориях.
"Есть некоторые основные принципы. Это должно быть окончательное прекращение войны, а не временное, как мы видели в прошлом. Мы знаем, что практическая реальность заключается в том, что будет определенная дискуссия по территории, а также будет дискуссия по гарантиям безопасности. Это фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любого типа дискуссии. Но я думаю, что самое важное то, что президент США заявил о своем желании, своей решимости положить конец этой войне, положить конец происходящим убийствам... Это не в интересах ни одной страны", – заявил Волц.
Чиновник добавил, что США будут говорить с обеими сторонами конфликта.
Волц напомнил, что после разговора с кремлевским лидером Дональд Трамп сразу позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Советник американского президента уверен, что челночная дипломатия будет действенной в этом случае.
Советник Трампа подчеркнул, что "войну нужно завершить навсегда", и американский лидер "настроен действовать очень быстро" в вопросе урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что как Соединенные Штаты, так и Россия могут получить "чрезвычайные возможности" в случае завершения войны в Украине.
Он уточнил, что американская и российская сторона "начинают участвовать в определении возможностей, которые существуют, если этот конфликт достигнет приемлемого конца",
Рубио сказал, что у США есть "убедительные возможности" для "геополитического партнерства с россиянами по вопросам, представляющим общий интерес", в частности, экономического партнерства.
Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на переговоры РФ и США в Эр-Рияде. Глава государства отметил, что Украина в начале войны не пошла на ультиматумы России, и не будет этого делать сейчас. Также из-за встречи американской и российской делегаций Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию.
Больше о результатах переговоров США и РФ 18 февраля можно прочесть в отдельном материале.
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