Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии: заявления американской делегации по итогам встречи

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"Очень положительные": как США оценивают переговоры

На пресс-конференции по итогам встречи с российской стороной специальный представитель президента США Стив Виткофф оценил переговоры как очень положительные.

По его словам, американская сторона "даже не могла представить лучшего результата". Виткофф считает разговор с делегацией РФ конструктивным и оптимистичным.

Со своей стороны, госсекретарь Марко Рубио назвал встреча в Саудовской Аравии "первым шагом на долгом и тяжелом пути".

"Важно понимать две вещи. Во-первых, что единственный лидер в мире, который может сделать так, чтобы это произошло (завершение войны, – ред.), который может даже объединить людей, чтобы начать говорить об этом серьезно, – это президент Трамп. Во-вторых, чтобы конфликт закончился, все, кто участвует в этом конфликте, должны согласиться с ним. Это должно быть приемлемо для всех", – сказал Рубио.

Об уступках сторон

Для завершения войны России против Украины необходимо пойти на уступки всем сторонам, а условия мира должны устраивать всех, считает государственный секретарь США Марко Рубио.

"Когда вы говорите о долгосрочном и устойчивом завершении конфликта, это означает, что оно приемлемо для всех его участников. И это, безусловно, охватывает Украину, а также наших партнеров в Европе и, конечно, российскую сторону", – отметил госсекретарь.

Он говорит, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".

Рубио подчеркнул, что сегодняшняя встреча с представителями РФ закладывает основу для будущих контактов, но насколько они будут результативны, будет зависеть от готовности сторон не просто брать на себя обязательства, но и выполнять их. И это "удастся выяснить в ближайшие недели".

"Сможем ли мы наконец достичь такого результата, очевидно, будет зависеть от готовности каждой из сторон этого конфликта согласиться на определенные вещи", – сказал глава Госдепа США.

Рубио добавил, что во время встречи не обсуждали напрямую ослабление санкций против России, однако такие дискуссии возможны в будущем. Поскольку Евросоюз тоже вводил санкции против РФ, по словам госсекретаря США, его представители тоже должны быть за столом переговоров.

Три шага для продолжения переговоров

Марко Рубио озвучил ряд условий, которые необходимо выполнить для прогресса в процессе переговоров.

Первый шаг – возобновление работы посольств Москве и Вашингтоне для усиления технических и экспертных вопросов, а также переговоров между обеими странами.

"Восстановить функциональность наших соответствующих миссий в Вашингтоне и Москве. Чтобы мы могли продолжать двигаться по этому пути, нам нужны дипломатические учреждения, которые работают и функционируют нормально", – отметил госсекретарь США.

Вторым шагом является назначение команды высокого уровня с участием экспертов, которые будут работать с представителями другой стороны для определения параметров, как должен выглядеть конец войны в Украине.

"Мы собираемся назначить команду высокого уровня с нашей стороны, чтобы помочь вести переговоры и работать над прекращением конфликта в Украине таким способом, который будет долговременным и приемлемым для всех вовлеченных сторон", – пояснил Рубио и добавил, что РФ будет частью этого процесса.

Третий шаг, по словам американского чиновника, состоит в том, чтобы вместе украинской и российской стороной идентифицировать возможности относительно того, возможно ли довести конфликт до допустимого завершения.

"И наши имеющиеся возможности – это наши партнеры, общие интересы и экономические факторы. Что будет лучше для мира и что сможет улучшить наши отношения с этими важными странами. И это будет в сочетании с другими компонентами", – добавил Рубио.

Также государственный секретарь сказал, что нужно "начать обсуждать и думать о геополитическом и экономическом сотрудничестве, которое может возникнуть в результате завершения войны в Украине".

Рубио заявил, что все участники сегодняшней встречи от США и РФ собираются продолжать участвовать в переговорном процессе, чтобы убедиться, что он продвигается продуктивно.

О гарантиях безопасности

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц во время брифинга заявил, что прекращение огня должно быть постоянным, а не временным. При этом в переговорном процессе должны быть дискуссии о гарантиях безопасности и территориях.

"Есть некоторые основные принципы. Это должно быть окончательное прекращение войны, а не временное, как мы видели в прошлом. Мы знаем, что практическая реальность заключается в том, что будет определенная дискуссия по территории, а также будет дискуссия по гарантиям безопасности. Это фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любого типа дискуссии. Но я думаю, что самое важное то, что президент США заявил о своем желании, своей решимости положить конец этой войне, положить конец происходящим убийствам... Это не в интересах ни одной страны", – заявил Волц.

Чиновник добавил, что США будут говорить с обеими сторонами конфликта.

Волц напомнил, что после разговора с кремлевским лидером Дональд Трамп сразу позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Советник американского президента уверен, что челночная дипломатия будет действенной в этом случае.

Советник Трампа подчеркнул, что "войну нужно завершить навсегда", и американский лидер "настроен действовать очень быстро" в вопросе урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

"Чрезвычайные возможности" для США и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что как Соединенные Штаты, так и Россия могут получить "чрезвычайные возможности" в случае завершения войны в Украине.

Он уточнил, что американская и российская сторона "начинают участвовать в определении возможностей, которые существуют, если этот конфликт достигнет приемлемого конца",

Рубио сказал, что у США есть "убедительные возможности" для "геополитического партнерства с россиянами по вопросам, представляющим общий интерес", в частности, экономического партнерства.