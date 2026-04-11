Переговори США та Ірану зрушили з мертвої точки: Reuters розкрило перші домовленості

В Ірані заявили, що Сполучені Штати погодилися розморозити іранські активи, які зберігаються в банках Катару та інших іноземних фінансових установах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Цей крок у Тегерані розцінюють як сигнал "серйозного настрою" Вашингтона щодо досягнення угоди.
За словами високопоставленого іранського чиновника, питання розмороження активів безпосередньо пов’язане із забезпеченням безпечного проходження суден через Ормузьку протоку.
Очікується, що саме цей пункт стане одним із ключових у подальших переговорах між сторонами.
Водночас Сполучені Штати наразі не робили публічних заяв щодо можливого розблокування іранських коштів.
Офіційного підтвердження озвученої інформації також немає.
Нагадуємо, 11 квітня в Ісламабаді стартували переговори між делегаціями США та Ірану. Американську сторону очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, який прибув разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Сторони обговорюють ядерну програму Ірану, санкції США, ракетні розробки та безпекову ситуацію в регіоні, зокрема на тлі нестабільного перемир’я на Близькому Сході.