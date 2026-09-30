Переговори США та Ірану провалилися, оскільки жодна зі сторін не йде на поступки, - Axios

Що відомо про переговори

У понеділок катарський посередник Алі аль-Таваді зустрівся у Нью-Йорку з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та його командою. Їхня зустріч тривала кілька годин. За словами джерела, знайомого із ситуацією, вони обговорювали двосторінкову компромісну пропозицію Катару.

Згідно з двома іншими співрозмовниками, план Катару був спрямований на задоволення як вимоги Ірану щодо зняття військово-морської блокади з боку США, так і вимоги США щодо надання ядерних поступок з боку Ірану.

Вже ввечері того ж понеділка аль-Таваді провів переговори у Вашингтоні із посланцем Трампа Джаредом Кушнером та іншими американськими офіційними особами. Віце-президент Венс також був присутній на невеликій частині зустрічі.

Цього дня вранці Білий дім сподівався на прогрес. Американські офіційні особи проінформували низку ЗМІ, включаючи Axios, про те, що переговори були "позитивними та конструктивними" і що Іран "продемонстрував гнучкість у ядерних питаннях".

Чиновники навіть заявили, що Трамп готовий послабити санкції проти Ірану та розморозити кошти в обмін на конкретні кроки щодо скорочення його ядерної програми.

Однак через кілька годин, коли катарські чиновники ще перебували у Білому домі, Трамп опублікував у соцмережах посаду про те, що він нічого не пропонував Ірану.

За підсумками одне з джерел повідомило, що у понеділок у переговорах суттєвого прогресу не було.

"Ситуація зайшла в глухий кут. Іранці вимагають того, на що США не можуть погодитися, а США вважають, що перемагають, тому немає необхідності в компромісі", - сказав він.

Інші регіональні посередники, включаючи Пакистан та Єгипет, закликали Іран погодитися на ядерні поступки. Однак іранці заявили, що розглянуть це питання лише після того, як США погодяться повернутися до червневого меморандуму про взаєморозуміння, повідомило інше джерело, знайоме із ситуацією.

Що буде далі

Як пише Axios, тупикова ситуація зміцнює переконання обох сторін у тому, що відновлення військового конфлікту стає дедалі ймовірнішим.

Американські чиновники вважають, що президент Трамп може наказати про відновлення великих бойових дій після проміжних виборів.

При цьому два джерела розповіли, що катарські чиновники продовжать спроби, хоча дедалі більше розчаровуються з обох боків конфлікту.