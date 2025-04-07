Переговори з США щодо копалин переходять у нову фазу, - Свириденко

Офіційна делегація з України незабаром вирушить до Вашингтона для переговорів про нову угоду, яка передбачає доступ США до українських копалин.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Новий проект угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається", - сказала вона, та повідомила, що офіційний Київ відправить команду до Вашингтона цього тижня для початку переговорів щодо нового проекту угоди.

Зазначається, що до складу делегації від України увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

Зрив рамкової угоди щодо копалин і новий проект

Як пише AP, тривалі переговори щодо угоди про копалини "вже напружили відносини між Києвом і Вашингтоном".

Так, сторони ще у лютому готувалися підписати рамкову угоду, але план був зірваний після суперечливої ​​зустрічі в Овальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Дональдом Трампом та віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Після цього українські офіційні особи виявили зацікавленість у підписанні рамкової угоди в будь-який час. Через деякий час Штати надіслали Києву новий проект, який виходить за межі початкових рамок.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація щодо нового проекту, запропонованої Штатами. Лунала певна критика через те, що він начебто схожий більше на спробу позбавити Україну контролю над власними природними ресурсами та інфраструктурою. Згідно з документом, що просочився в пресі, новий проект включає не тільки рідкоземельні мінерали, але й газ і нафту.

"Незрозуміло, чому США вирішили обійти підписання рамкової угоди і натомість просунулися з більш комплексним проектом угоди, який, ймовірно, потребуватиме ратифікації українським парламентом". - йдеться в публікації AP.

Свириденко назвала завдання України

Нині українські чиновники обережно коментують зміст проекту, та зазначають, що наразі він відображає позицію лише однієї сторони.

"Те, що ми маємо зараз, - це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США. Це не остаточна версія, це не спільна позиція", - сказала Свириденко.

За її словами, зараз завдання України, це збір технічної групи для переговорів, визначення своїх "червоних ліній" та основних принципів, і вже наступного тижня - відправити делегацію до Вашингтона для технічних переговорів.

"Зрозуміло, що повні параметри цієї угоди не можуть обговорюватися в Інтернеті. Нам потрібно сісти з командами та продовжити розмову особисто", - звертає увагу Свириденко.

Також вона додала, що відбираються юридичні, інвестиційні та фінансові радники.

"Це знаменує собою новий етап у відносинах зі Сполученими Штатами - етап, який вимагає досвіду в багатьох сферах. Зрештою все вирішиться в ході переговорів", - підсумувала чиновниця.

Різниця між проектами щодо "рідкісноземів"

Свириденко відмовився публічно розповідати про офіційну оцінку Києвом нового проекту, але зазначила, що зараз є більш детальний документ про створення фонду.

Також вказується, що хоча початковий проект зосереджувався в першу чергу на намірах створити фонд, за словами Свириденко, в останній версії викладено, як американські радники бачать його структуру та функціонування.

Наразі залишається незрозумілим, яку роль відіграватиме Україна в управлінні фондом згідно з нещодавно запропонованим проектом США. Як заявили аналітики, які ознайомилися з документом, що просочився, участь української сторони, ймовірно, буде мінімальною. Дане питання офіційний Київ сподівається оскаржити на майбутніх переговорах, використовуючи раніше узгоджену структуру як орієнтир.

Попередня версія рамкової угоди, отримана Associated Press, окреслювала плани щодо спільного володіння та управління інвестиційним фондом між США та Україною. Даний фонд призначений для підтримки відновлення зруйнованої через російську військову агресію економіки України.

Відповідно до умов, Україна спрямовуватиме до фонду 50% майбутніх доходів, отриманих від ключових національних активів, включаючи корисні копалини, вуглеводні, нафту, природний газ та інші корисні копалини.

У рамковій угоді, яка так і не була підписана, вказувалося, що доходи від природних ресурсів України надходитимуть у фонд і використовуватимуться для реконструкції країни, а не те, що право власності чи контроль над цими ресурсами буде передано Штатам.

Україна відстоює стратегічні інтереси

"Ми дуже зосереджені на тому, щоб остаточний проект угоди після переговорів повністю відповідав нашим стратегічним інтересам", - зазначила Свириденко.

Вона також висловила думку, що робота над попереднім меморандумом "показала, що обидві команди здатні досягти цих цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін".