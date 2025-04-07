Переговоры с США о недрах переходят в новую фазу, - Свириденко

Официальная делегация из Украины вскоре отправится в Вашингтон для переговоров о новом соглашении, которое предусматривает доступ США к украинским ископаемым.

Об этом рассказала вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Новый проект соглашения от США свидетельствует о том, что намерение создать фонд или совместно инвестировать остается", - сказала она, и сообщила, что официальный Киев отправит команду в Вашингтон на этой неделе для начала переговоров по новому проекту соглашения.

Отмечается, что в состав делегации от Украины войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

Срыв рамочного соглашения по ископаемым и новый проект

Как пишет AP, длительные переговоры по соглашению об ископаемых "уже напрягли отношения между Киевом и Вашингтоном".

Так, стороны еще в феврале готовились подписать рамочное соглашение, но план был сорван после противоречивой встречи в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

После этого украинские официальные лица проявили заинтересованность в подписании рамочного соглашения в любое время. Через некоторое время Штаты прислали Киеву новый проект, который выходит за пределы первоначальных рамок.

Недавно в СМИ появилась информация относительно нового проекта, предложенного Штатами. Звучала определенная критика из-за того, что он вроде бы похож больше на попытку лишить Украину контроля над собственными природными ресурсами и инфраструктурой. Согласно документу, просочившемуся в прессу, новый проект включает не только редкоземельные минералы, но и газ и нефть.

"Непонятно, почему США решили обойти подписание рамочного соглашения и вместо этого продвинулись с более комплексным проектом соглашения, который, вероятно, потребует ратификации украинским парламентом". - говорится в публикации AP.

Свириденко назвала задачи Украины

Сейчас украинские чиновники осторожно комментируют содержание проекта, и отмечают, что сейчас он отражает позицию только одной стороны.

"То, что мы имеем сейчас, - это документ, который отражает позицию юридической группы Минфина США. Это не окончательная версия, это не общая позиция", - сказала Свириденко.

По ее словам, сейчас задача Украины, это сбор технической группы для переговоров, определение своих "красных линий" и основных принципов, и уже на следующей неделе - отправить делегацию в Вашингтон для технических переговоров.

"Понятно, что полные параметры этого соглашения не могут обсуждаться в Интернете. Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично", - обращает внимание Свириденко.

Также она добавила, что отбираются юридические, инвестиционные и финансовые советники.

"Это знаменует собой новый этап в отношениях с Соединенными Штатами - этап, который требует опыта во многих сферах. В конце концов все решится в ходе переговоров", - подытожила чиновница.

Разница между проектами по "редкоземам"

Свириденко отказался публично рассказывать об официальной оценке Киевом нового проекта, но отметила, что сейчас есть более детальный документ о создании фонда.

Также указывается, что хотя первоначальный проект сосредотачивался в первую очередь на намерениях создать фонд, по словам Свириденко, в последней версии изложено, как американские советники видят его структуру и функционирование.

Пока остается непонятным, какую роль будет играть Украина в управлении фондом согласно недавно предложенному проекту США. Как заявили аналитики, ознакомившиеся с просочившимся документом, участие украинской стороны, вероятно, будет минимальным. Данный вопрос официальный Киев надеется оспорить на будущих переговорах, используя ранее согласованную структуру в качестве ориентира.

Предыдущая версия рамочного соглашения, полученная Associated Press, очерчивала планы по совместному владению и управлению инвестиционным фондом между США и Украиной. Данный фонд предназначен для поддержки восстановления разрушенной из-за российской военной агрессии экономики Украины.

Согласно условиям, Украина будет направлять в фонд 50% будущих доходов, полученных от ключевых национальных активов, включая полезные ископаемые, углеводороды, нефть, природный газ и другие полезные ископаемые.

В рамочном соглашении, которое так и не было подписано, указывалось, что доходы от природных ресурсов Украины будут поступать в фонд и использоваться для реконструкции страны, а не то, что право собственности или контроль над этими ресурсами будет передано Штатам.

Украина отстаивает стратегические интересы

"Мы очень сосредоточены на том, чтобы окончательный проект соглашения после переговоров полностью соответствовал нашим стратегическим интересам", - отметила Свириденко.

Она также выразила мнение, что работа над предыдущим меморандумом "показала, что обе команды способны достичь этих целей и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон".