Переговори щодо винищувачів тривають. Але за зачиненими дверима, - прем’єр Нідерландів
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у четвер, 9 лютого, що дискусії щодо постачання Україні західних винищувачів відбуваються "за зачиненими дверима", і відмовився дати чітку відповідь, чи відправить його країна винищувачі Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я не можу сказати, чи це колись станеться. Але це дискусії, які відбуваються за зачиненими дверима. І це не те, про що можна говорити публічно", - відповів Рютте піля зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.
Видання нагадує, що Нідерланди були першими серед країн, які заявили, що готові надати Україні винищувачі. До думки Рютте приєднався і президент Франції Еммануель Макрон, який під час пресконференції у Гаазі минулого місяця сказав, що "ніщо не заборонено в принципі».
"Ми не кажемо "ні". Так само раніше ми не казали "ні" іншим системам озброєння. Ми навіть дещо схильні погодитися, коли справа доходить до такого типу озброєння", - погодився Рютте.
Він повторив свою позицію, що у Нідерландів "немає табу" щодо поставки зброї, доки не буде "червоної лінії" прямого протистояння між НАТО та Росією.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський виступив під час саміту Європейського союзу в Брюсселі в четвер, 9 лютого, звернувшись із пропозицією про збільшення військової підтримки безпосередньо перед асамблеєю світових лідерів.
Крім того, ми писали, що Зеленський обговорив військову допомогу для України з усіма лідерами ЄС. Додамо, що Зеленський закликав ЄС посилювати динаміку співпраці потужніше, ніж РФ мобілізує свій потенціал.
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