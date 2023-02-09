Переговоры по истребителям продолжаются. Но за закрытыми дверьми, - премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, 9 февраля, что дискуссии по поставкам Украине западных истребителей проходят "за закрытыми дверьми", и отказался дать четкий ответ, отправит ли его страна истребители Украине.

"Я не могу сказать, будет ли это когда-нибудь. Но это дискуссии, которые проходят за закрытыми дверями. И это не то, о чем можно говорить публично", - ответил Рютте после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Издание напоминает, что Нидерланды были первыми среди стран, заявивших, что готовы предоставить Украине истребители. К мнению Рютте присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон, который во время пресс-конференции в Гааге в прошлом месяце сказал, что "ничто не запрещено в принципе".

"Мы не говорим "нет". Также раньше мы не говорили "нет" другим системам вооружения. Мы даже несколько склонны согласиться, когда дело доходит до такого типа вооружения", - согласился Рютте.

Он повторил свою позицию, что у Нидерландов нет табу относительно поставки оружия, пока не будет красной линии прямого противостояния между НАТО и Россией.