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Переговоры о ракетах ATACMS ведутся очень интенсивно, - Подоляк

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Киев, Вторник 10 января 2023 19:21
Переговоры о ракетах ATACMS ведутся очень интенсивно, - Подоляк Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Переговоры по поводу предоставления Украине ракет ATACMS ведутся очень интенсивно.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Василию Голованову на Youtube.

"Ведутся очень интенсивно (переговоры по ATACMS - ред.), потому что мы объясняем тактику и стратегию РФ. Мы объясняем, что если РФ теряет склады, где находятся снаряды, то очень быстро падает интенсивность обстрелов и любая способность РФ. Поэтому нам нужны дальнобойные ракеты", - заявил он.

Подоляк рассказал, что после того, как ВСУ начали бить российские склады HIMARS, россияне начали переносить их на расстояние 100+ километров.

"Они делают плечо для доставки снарядов на передовую больше, но мы их теперь не можем достать. Нам нужны определенные ракеты, переговоры идут, логика наша партнерам понятна. Они понимают, что уничтожение тыловой инфраструктуры ускорит финализацию войны", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что дальнобойные ракеты ATACMS могут поставить точку в демилитаризации России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина может получить в этом году от западных стран танки и дальнобойные ракеты ATACMS, однако все будет зависеть от ситуации в поле боя.

Кроме того, министр обороны Украиы Алексей Резников заявлял, что ключевые изменения в ходе боевых действий могут повлечь за собой средства дальнего поражения вроде ATACMS.

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