Переговори щодо припинення вогню у Секторі Газа відновилися, але без ХАМАС

Сполучені Штати, Катар і Єгипет зустрілися з ізраїльською делегацією в Катарі. ХАМАС, який не брав безпосередньої участі, звинувачує Ізраїль у додаванні нових вимог до попередньої пропозиції, яка мала підтримку США та міжнародної спільноти і з якою ХАМАС погодився в принципі.

Речник ХАМАСу заявив американському громадському мовнику NPR, що він не братиме участі в переговорах, оскільки вже представив власну мирну пропозицію.

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі назвав переговори важливим кроком і сказав, що вони, як очікується, триватимуть у п'ятницю. Він сказав, що попереду ще багато роботи, враховуючи складність угоди.