Переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновились, но без ХАМАС

Международные посредники в четверг провели новый раунд переговоров, направленный на прекращение войны между Израилем и ХАМАС и обеспечение освобождения десятков заложников. Потенциальное соглашение рассматривается как лучшая надежда на преодоление регионального конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP и NPR.
Соединенные Штаты, Катар и Египет встретились с израильской делегацией в Катаре. Не принимавший непосредственного участия ХАМАС обвиняет Израиль в добавлении новых требований к предварительному предложению, которое имело поддержку США и международного сообщества и с которым ХАМАС согласился в принципе.
Спикер ХАМАС заявил американскому общественному вещателю NPR, что он не будет участвовать в переговорах, поскольку уже представил собственное мирное предложение.
Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби назвал переговоры важным шагом и сказал, что они, как ожидается, будут продолжаться в пятницу. Он сказал, что предстоит еще много работы, учитывая сложность соглашения.
Напомним, в июле ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.
В частности, из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС первый вариант мирного плана был провален.
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