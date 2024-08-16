Переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновились, но без ХАМАС

Соединенные Штаты, Катар и Египет встретились с израильской делегацией в Катаре. Не принимавший непосредственного участия ХАМАС обвиняет Израиль в добавлении новых требований к предварительному предложению, которое имело поддержку США и международного сообщества и с которым ХАМАС согласился в принципе.

Спикер ХАМАС заявил американскому общественному вещателю NPR, что он не будет участвовать в переговорах, поскольку уже представил собственное мирное предложение.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби назвал переговоры важным шагом и сказал, что они, как ожидается, будут продолжаться в пятницу. Он сказал, что предстоит еще много работы, учитывая сложность соглашения.