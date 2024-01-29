Переговори щодо нової угоди між Ізраїлем та Газою щодо заручників конструктивні, - Кірбі

"Я не думаю, що у нас є угода, яка має відбутися найближчим часом або про яку ми можемо оголосити, але я думаю, що ми досягли певного прогресу", - заявив він.

За його словами, США, як і раніше, вважають, що вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі співіснування двох держав дає найкращі перспективи на майбутнє.

Кірбі зазначив, що Вашингтон задоволений тим, що агентство ООН у справах палестинських біженців, схоже, серйозно ставиться до звинувачень у тому, що його співробітники були причетні до масового вбивства в Ізраїлі 7 жовтня.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю із Сектору Газа. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

22 січня Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектору Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

24 січня Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої угоди про припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.

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