Переговоры по новой сделке между Израилем и Газой по заложникам конструктивные, - Кирби

"Я не думаю, что у нас есть соглашение, которое должно произойти в ближайшее время или о котором мы можем объявить, но я думаю, что мы достигли определенного прогресса", - заявил он.

По его словам, США по-прежнему считают, что решение израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств дает наилучшие перспективы на будущее.

Кирби отметил, что Вашингтон удовлетворен тем, что агентство ООН по делам палестинских беженцев, похоже, серьезно относится к обвинениям в том, что его сотрудники были причастны к массовому убийству в Израиле 7 октября.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из Сектора Газа. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

22 января Силы обороны Израиля начали новое крупное наступление на западную часть Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.

24 января Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о прекращении огня на месяц и нового соглашения для освобождения заложников.

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