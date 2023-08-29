Переговори щодо гарантії безпеки для України не завершаться раніше 2024 року, - WSJ

Як повідомляється, Сполучені Штати Америки та Британія наразі активно ведуть переговори з цього питання.

При цьому, за словами французького чиновника, Франція планує розпочати перший раунд переговорів з Україною щодо двосторонніх гарантій безпеки вже найближчими тижнями.

Водночас Німеччина тільки почала аналізувати можливі способи надання підтримки Україні, і поки що не зрозуміло, яких конкретних домовленостей буде досягнуто з іншими країнами.

Видання зазначає, що відсутність двосторонніх угод між союзниками може стати ключовою проблемою в наданні гарантій безпеки для України. На думку журналістів, це також може знизити ефективність військової допомоги Україні.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО лідери країн G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки.

Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені внаслідок двосторонніх договорів із партнерами. До підтримки України може приєднатися будь-яка держава.

Зокрема, до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України приєдналися майже 30 країн.

Детальніше про гарантії безпеки для України читайте у матеріалі РБК-Україна.