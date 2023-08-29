Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ

Как сообщается, Соединенные Штаты Америки и Британия сейчас активно ведут переговоры по этому вопросу.

При этом, по словам французского чиновника, Франция планирует начать первый раунд переговоров с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности уже в ближайшие недели.

В то же время Германия только начала анализировать возможные способы оказания поддержки Украине, и пока не ясно, какие конкретные договоренности будут достигнуты с другими странами.

Издание отмечает, что отсутствие двусторонних соглашений между союзниками может стать ключевой проблемой предоставления гарантий безопасности для Украины. По мнению журналистов, это может снизить эффективность военной помощи Украине.

Гарантии безопасности для Украины

В ходе саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики.

Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены в результате двусторонних договоров с партнерами. К поддержке Украины может присоединиться любое государство.

В частности, к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины присоединились почти 30 стран.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины читайте в материале РБК-Украина.