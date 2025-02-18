Переговори в Саудівській Аравії: всі подробиці зустрічі США та Росії

Переговори США-Росія розпочалися: що відомо

Перемовники з боку Вашингтона, які вже від учора перебувають у Саудівській Аравії, а саме: держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майкл Волтц та спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, вже провели низку зустрічей. Вони зокрема зустрілися зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом.

Серед тем вчорашніх перемовин між Саудівською Аравією та США були питання зміцнення двостороннього партнерства, ситуація на Близькому Сході.

Після чого адміністрація США офіційно підтвердила, що Рубіо, Волтц та Віткофф у вівторок зустрічаються з російською делегацією, що включає міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та представника Путіна Юрія Ушакова, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, напередодні майбутньої зустрічі по Україні між Трампом та Путіним.

10:11 РФ вважає, що "прогрес" у переговорах із США можливий у найближчі 2-3 місяці.

Про це заявив гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

За його словами, Росії та США "треба перейти до спільних проектів, у тому числі в Арктиці". Він звинуватив колишню адміністрацію Байдена у "відсутності прагнення зрозуміти стурбованість РФ". Мовляв "зараз США готові вислухати та зрозуміти позицію Росії".

О 09:31 російські прокремлівські ЗМІ написали, що переговори делегацій США та РФ у столиці Саудівської Аравії розпочалися.

Що заявила напередодні Москва

Як пише The Washington Post, до пріоритетів Москви в переговорах з Вашингтоном щодо врегулювання війни в Україні, ймовірно, увійде скасування деяких санкцій проти РФ, у тому числі проти високопосадовців, деяких великих бізнесменів, а також обмеження у сфері енергетики.

Видання посилається на неназваного російського вченого, близького до високопоставлених російських дипломатів. Він сказав WP, що російський диктатор Володимир Путін міг би вважати це "частиною компромісу", щоб "продемонструвати свою готовність не йти далі" та не захоплювати більше української території.

При цьому гендиректор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, який увійшов до складу російської делегації на зустрічі з американськими посадовцями в Ер-Ріярді у вівторок, заявив напередодні CNN, що скасування санкцій не буде темою переговорів в Ер-Ріяді.

"Дуже важливо навести мости. Я вважаю, що американсько-російські відносини дуже важливі для світу", - сказав він.

Попри те, що переговори між США та Росією щодо війни в Україні мають розпочатися у вівторок, Дмитрієв вчора заявив, що нібито "вже зустрівся з кількома членами команди Трампа в Ер-Ріяді".

"Все, що я можу сказати, це те, що вони (адміністрація Трампа - ред.) чудово вирішують проблеми. І я вважаю, що президент Трамп чудово вирішує проблеми", - заявив він.

За словами Дмитрієва, американські перемовники нібито поки не дали прямих обіцянок російській стороні.

"Я думаю, обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти", - додав він.

Зазначимо, що як писала інформагенція Bloomberg, Дмитрієв був обраний Кремлем одним із переговірників, аби той "зосередився на відновленні економічних зв’язків між США та Росією". Позаяк сам Дмитрієв, фінансист, який здобув освіту в Стенфорді та Гарварді і має зв'язки із сім'єю Путіна.

ЗМІ писали, що Дмитрієв має широке коло контактів у міжнародному діловому середовищі на Близькому Сході, зокрема в Саудівській Аравії. Також він брав участь у переговорах про обмін американського вчителя Марка Фогеля, засудженого в Росії за звинуваченнями у контрабанді наркотиків.

Яка позиція Вашингтона

Як пише The Washington Post, одним із головних пріоритетів російської делегації в Ер-Ріяді, ймовірно, стане відновлення дипломатичних каналів, які були обмежені після вторгнення РФ в Україну, пише WP. Видання нагадує, що з жовтня 2024 року у США немає посла Росії.

Своєю чергою представник Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що мета зустрічі - "зрозуміти, чи можна рухатися вперед" у напрямку більш змістовних переговорів щодо України за посередництва США.

Натомість в Кремлі характеризують заплановані переговори з США ширше. Речник Путіна Дмитро Пєсков напередодні заявив, що переговори нібито будуть зосереджені на "відновленні всього комплексу американсько-російських відносин".

ЗМІ звертають увагу, що для Лаврова, який представляє російську делегацію, це буде перша з 2022 року зустріч з американським держсекретарем. Оскільки востаннє з ним розмовляв держсекретар США в січні 2022 року. Тоді цю посаду займав Ентоні Блінкен. Сторони обговорювалися питання європейської безпеки та зниження напруги навколо України, спровокованої Росією.

Однак безуспішно, через місяць росіяни розпочали своє повномасштабне вторгнення в Україну. Після чого найвищі посадовці тодішньої адміністрації Джо Байдена в основному уникали переговорів зі своїми російськими колегами, хоча Блінкен і Лавров мали коротку зустріч в Індії у 2023 році на саміті G20.

Однак тепер росіяни зустрічаються з новою адміністрацією Дональда Трампа, який нещодавно відправляв свого спецпредставника Віткоффа до Москви зустрітися з Путіним, аби посприяти звільненню американського полоненого в Росії, що й у підсумку відбулося.

Західні ЗМІ також звертають увагу, що з Лавровим в Ер-Ріяді буде давній помічник Путіна Юрій Ушаков. Йому, імовірно, диктатор доручив підготувати "новий курс для двосторонніх відносин між Москвою та Вашингтоном" та закласти основу для можливої ​​зустрічі Путіна з Трампом.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що перемовини в Ер-Ріяді між Вашингтоном та Москвою відбуваються через кілька днів після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс та інші високопоставлені посадовці накинулися на ЄС із критикою. При цьому спецпредставник Трампа Кіт Келлог дав зрозуміти Європі, що вона фізично не буде присутня за столом переговорів.

Як писало РБК-Україна у своєму матеріалі за підсумками подій на Мюнхенській конференції, по суті, меседж Келлога звучав так: ви, європейці, вже намагалися домовитися, зробили Мінські угоди - і ми всі бачимо, до чого це призвело; тому тепер домовлятися будемо ми, американці, і покажемо всім, як це треба робити.

При цьому самі європейці відкидають подібні закиди, а також наголошують на важливості не допустити поступок перед росіянами ще перед початком перемовин. Сама ж Україна заявляє, що за столом перемовин щодо врегулювання має бути як Європа, так і обов'язково США.

Однак деякі політики збентежені заявами американських посадовців про те, що не слід розраховувати на повернення України до кордонів 2014 року. Зокрема, глава Пентагону Піт Гегсет назвав на нещодавньому "Рамштайні" подібний сценарій нереалістичним та відкинув можливість членства України в НАТО.

Також в Європі висловлювали побоювання, що США нібито домовлятимуться за столом з росіянами без України. Але офіційні представники адміністрації Трампа пояснюють, що цього не станеться.

Мовляв, спочатку Вашингтон має провести двосторонні перемовини з Москвою, а потім з Києвом, щоб почути позицію обох сторін і представити все це Трампу. Натомість спільний раунд перемовин між Україною, Росією та США, як писало видання NBC з посиланням на двох американських чиновників, відбудеться за підсумками цих двосторонніх треків.