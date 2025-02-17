UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Переговори в Саудівській Аравії: стали відомі склади делегацій від США і РФ

Фото: переговори в Саудівській Аравії відбудуться між США та РФ, але без України (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Перемовини між США та Росією щодо досягнення миру в Україні відбудуться у вівторок, 18 лютого. Стало відомо, хто представить Вашингтон і Москву на зустрічі в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та американські ЗМІ.

Участь у мирних перемовинах в Саудівській Аравії від Росії братимуть глава МЗС Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков. Їхні імена у складі російської делегації підтвердив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Сьогодні в Ер-Ріяд за дорученням президента Путіна вилітають міністр закордонних справ Лавров і помічник президента Юрій Ушаков", - повідомив Пєсков. 

За словами Пєскова, високопосадовці 18 лютого проведуть зустріч з американськими чиновниками. Вона буде де присвячена передусім "відновленню всього комплексу російсько-американських відносин". 

Окрім того, представники РФ та США планують підготовку можливих переговорів щодо врегулювання війни в Україні та організацію зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом. 

Видання Reuters раніше також повідомляло, що РФ відправить в Ер-Ріяд главу Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва. Однак Пєсков не підтвердив його участь у делегації. 

З боку США перемовини вестимуть держсекретар США Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майкл Волц і спецпосланець Трампа Стів Віткофф, повідомили в Держдепі. Як повідомляють ЗМІ, держсекретар Марко Рубіо вже прибув до Ер-Ріяда.

Саудівську Аравію для зустрічі США та Росії минулого тижня запропонував Дональд Трамп. 

Як стало відомом раніше, української сторони на цих перемовинах в Саудівській Аравії. За даними журналістів телеканалу Fox, Україна не отримувала запрошення на переговори між США і Росією.

В Офісі президента підтвердили, що Україна не планує проводити переговори з РФ у Саудівській Аравії, як заявляв Трамп.

Натомість Саудівська Аравія має намір не тільки надати майданчик для переговорів США і Росії, а й виступити посередником.

Більше деталей - в матеріалі РБК-Україна "Переговори в Саудівській Аравії. Що відомо про зустріч США з РФ та чи буде там Україна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Саудівська АравіяМирні переговори