Переговори в Саудівській Аравії: стали відомі склади делегацій від США і РФ

Участь у мирних перемовинах в Саудівській Аравії від Росії братимуть глава МЗС Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков. Їхні імена у складі російської делегації підтвердив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Сьогодні в Ер-Ріяд за дорученням президента Путіна вилітають міністр закордонних справ Лавров і помічник президента Юрій Ушаков", - повідомив Пєсков.

За словами Пєскова, високопосадовці 18 лютого проведуть зустріч з американськими чиновниками. Вона буде де присвячена передусім "відновленню всього комплексу російсько-американських відносин".

Окрім того, представники РФ та США планують підготовку можливих переговорів щодо врегулювання війни в Україні та організацію зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Видання Reuters раніше також повідомляло, що РФ відправить в Ер-Ріяд главу Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва. Однак Пєсков не підтвердив його участь у делегації.

З боку США перемовини вестимуть держсекретар США Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майкл Волц і спецпосланець Трампа Стів Віткофф, повідомили в Держдепі. Як повідомляють ЗМІ, держсекретар Марко Рубіо вже прибув до Ер-Ріяда.

Саудівську Аравію для зустрічі США та Росії минулого тижня запропонував Дональд Трамп.