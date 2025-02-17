Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з представниками Москви

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії перед очікуваними переговорами з російськими офіційними особами, спрямованими на припинення майже трирічної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переговори розпочнуться після того, як минулого тижня президент Дональд Трамп поговорив телефоном із Володимиром Путіним і доручив вищим посадовим особам почати переговори про війну, яку він неодноразово обіцяв припинити під час своєї президентської кампанії.

Ер-Ріяд, який також бере участь у переговорах із Вашингтоном щодо майбутнього сектору Гази, зіграв певну роль у ранніх контактах між адміністрацією Трампа, яка вступила на посаду 20 січня, і Москвою, сприяючи забезпеченню обміну ув'язненими минулого тижня.

Головний дипломат США Рубіо, який розмовляв телефоном з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, зустрінеться з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії разом із радником Трампа з національної безпеки Майком Волцем і спецпредставником Білого дому з Близького Сходу Стівом Віткоффом. Поки не зрозуміло, з ким із Росії вони зустрінуться.

Переговори 18 лютого стануть одними з перших особистих обговорень на високому рівні між офіційними особами Росії і США за останні роки і мають передувати зустрічі президентів США і Росії.

Рубіо заявив, що найближчі тижні та дні покажуть, чи серйозно Путін налаштований на укладення миру.

Президент України Володимир Зеленський також перебуває в регіоні. Зеленський, який прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів 16 січня, заявив, що також має намір відвідати Саудівську Аравію і Туреччину, але дати поки що не визначені. Він сказав, що не планує зустрічатися з російськими або американськими офіційними особами, і, як вважають, Україну не запрошено на переговори, які проводять у Саудівській Аравії.

Переговори щодо Гази

Очікується, що Рубіо зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом у Саудівській Аравії. На порядку денному, ймовірно, буде пропозиція Трампа про переселення палестинських жителів Гази до інших арабських країн і про те, щоб США очолили відновлення.

Ця пропозиція викликала обурення в арабському світі та посилила побоювання палестинців у секторі Гази щодо можливості їхнього витіснення з прибережної смуги.

Газа була спустошена війною, яка почалася, коли підтримувані Іраном бойовики ХАМАС атакували південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, убивши близько 1200 осіб і взявши в заручники 250. Наступ, розпочатий Ізраїлем у відповідь, припинився після угоди, досягнутої минулого місяця, яка принесла крихке припинення вогню.

Саудівська Аравія, як і інші арабські країни, відкинула будь-який план, що передбачає переселення палестинців, а Ер-Ріяд очолює зусилля арабських країн із розроблення зустрічної пропозиції, що може містити фонд реконструкції під керівництвом країн Перської затоки та операцію з усунення ХАМАС.

Мухаммед бін Салман також наполягав на тому, що Саудівська Аравія не буде нормалізувати відносини з Ізраїлем - давня мета Вашингтона - без угоди про шлях до створення палестинської держави.

Рубіо 16 січня відвідав Ізраїль і зустрівся з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, пообіцявши підтримку Ізраїлю в його регіональному суперництві з Іраном.