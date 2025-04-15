Не переговори з РФ. Зеленський пояснив, що насправді готують в Туреччині

За його словами, зустріч триматиме два дні - 15 та 16 квітня.

"У Туреччині відбувається зустріч військових щодо питання безпеки у Чорному морі. І це стосується передусім "коаліції рішучих" і відповідних кроків. Таких зустрічей вже достатньо багато відбулося, обговорюють різні формати "коаліції рішучих" і спроможних щодо безпеки в Чорному морі. В ці два дні це проговорюється на майданчику наших турецьких колег, вони запросили", - розповів Зеленський.

Президент додав, що в переговорах беруть участь представники Європи, як це було на саміті в Парижі, а саме Британія, Франція, Україна, і сторона, яка приймає – Туреччина.

"Вони проговорюють саме питання безпеки у Чорному морі. Це різні речі: мирні перемовини та наші гарантії безпеки. Гарантії безпеки - це питання про контингент в Україні. Присутність західних партнерів у небі, морі та на землі. Це "коаліція рішучих", це робоча назва", - зазначив Зеленський.

На його думку, Туреччина може займати серйозне місце у майбутніх гарантіях безпеки у Чорному морі.

"Це не про припинення війни, а про те, що буде після припинення вогню. Гарантії безпеки для країни після припинення вогню. Частиною гарантій безпеки є контингент, присутність військових. Обговорюються зараз питання саме присутності їх у Чорному морі. І це важливо для всіх, для Одеси, Миколаєва, портової інфраструктури, коридор зерновий, ми говоримо в цілому про безпеку судноплавства", - пояснив президент.

Він підкреслив, що у Туреччині обговорюється не мирна ініціатива, не переговори між Україною та Росією.

"Росіяни не хочуть перемовин поки що, ми говоримо про гарантії безпеки", - додав глава держави.

Варто зазначити, що раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що делегації України та Росії зустрінуться в Анкарі найближчими днями. Темою переговорів стане перемир'я в Чорному морі.