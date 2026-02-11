Переговори з РФ: Зеленський назвав пропозицію США, від якої ніхто не в захваті

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми", - сказав Зеленський.

За його словами, у Києва і Москви різні погляди на питання територій.

"І домовленості були такими - давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати, до наступної зустрічі", - уточнив він.