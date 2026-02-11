UA

Переговори з РФ: Зеленський назвав пропозицію США, від якої ніхто не в захваті

Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr by president of Ukraine)
Автор: Іван Носальський

США пропонують створити на Донбасі вільну економічну зону як компроміс для завершення війни між Україною і Росією. Від такої ідеї ніхто не в захваті.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Читайте також: Росія не отримувала мирний план з 20 пунктів, але "готова" до компромісів, - Лавров

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми", - сказав Зеленський.

За його словами, у Києва і Москви різні погляди на питання територій.

"І домовленості були такими - давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати, до наступної зустрічі", - уточнив він.

Вимоги Росії

Нагадаємо, російська влада вимагає, щоб Україна вивела всіх військових з території Донецької області. Москва хоче отримати повний контроль над регіоном.

Водночас Україна наполягає на тому, щоб у питанні припинення вогню сторони відштовхувалися від поточної лінії розмежування.

США як компроміс запропонували створити в Донецькій області вільну економічну зону. Така ідея була внесена в мирний план президента Дональда Трампа.

При цьому минулого тижня з'явилася інформація про те, що під час переговорів в Абу-Дабі Росія висунула нову вимогу щодо припинення бойових дій.

Крім контролю над територіями Донецької та Луганської областей Кремль тепер наполягає на офіційному міжнародному визнанні Донбасу російським з боку всіх країн-учасниць переговорного процесу.

