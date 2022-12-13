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Переговори з РФ про обмін ув'язненими не змінюють позицій щодо України, - Білий дім

Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не мають наміру змінювати політику щодо України заради звільнення з російської в'язниці американського громадянина Пола Уілана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Салліван вказав на безпрецедентний тиск США на Росію.

"Якщо ваше питання має на увазі, що ми змінимо підходи до України або щось на зразок того, то відповідь - ні. Ми не змінюватимемо підходів щодо України", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.

Нагадаємо, що 8 грудня США звільнили зірку Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Бріттні Грайнер з російської в'язниці в рамках обміну на продавця зброєю з РФ Віктора Бута.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен хотів обговорити обмін ув'язненими із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Це мала стати перша розмова з початку повномасштабної війни в Україні.

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Білий дім