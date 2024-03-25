"Переговори продовжуються": Євросоюз відклав рішення щодо безмитної торгівлі з Україною

Євросоюз відтермінував заплановане на сьогодні затвердження угоди про безмитну торгівлю з Україною. Його відкладено до середи, 27 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.
Зазначається, що затвердження угоди про безмитну торгівлю з Україною відкладено через погодження певних нюансів угоди.
Зокрема, що Франція та Польща за підтримки країн, які межують з Україною, хочуть внести зміни до угоди, які ще більше обмежать імпорт сільськогосподарської продукції.
Також представники Бельгії стверджують, що відтермінування затвердження угоди пов'язане з тим, що багато країн ще не знають, як голосуватимуть.
Керівництво Ради ЄС вирішило залишити ще трохи часу для ухвалення остаточного рішення.
Водночас дипломати з Франції запевняють, що відкладення угоди означає, що "переговори тривають" і що текст угоди не готовий до ухвалення.
Напередодні прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль розповів, що Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.
Варто зауважити, що таким чином тимчасове призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої російської агресії.
Раніше заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готова ухвалити нові обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.
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