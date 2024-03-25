"Переговори продовжуються": Євросоюз відклав рішення щодо безмитної торгівлі з Україною

Зазначається, що затвердження угоди про безмитну торгівлю з Україною відкладено через погодження певних нюансів угоди.

Зокрема, що Франція та Польща за підтримки країн, які межують з Україною, хочуть внести зміни до угоди, які ще більше обмежать імпорт сільськогосподарської продукції.

Також представники Бельгії стверджують, що відтермінування затвердження угоди пов'язане з тим, що багато країн ще не знають, як голосуватимуть.

Керівництво Ради ЄС вирішило залишити ще трохи часу для ухвалення остаточного рішення.

Водночас дипломати з Франції запевняють, що відкладення угоди означає, що "переговори тривають" і що текст угоди не готовий до ухвалення.