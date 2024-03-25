"Переговоры продолжаются": Евросоюз отложил решение о беспошлинной торговле с Украиной

Отмечается, что утверждение соглашения о беспошлинной торговле с Украиной отложено из-за согласования определенных нюансов соглашения.

В частности, что Франция и Польша при поддержке стран, граничащих с Украиной, хотят внести изменения в соглашение, которое еще больше ограничит импорт сельскохозяйственной продукции.

Также представители Бельгии утверждают, что отсрочка утверждения соглашения связана с тем, что многие страны еще не знают, как будут голосовать.

Руководство Совета ЕС решило оставить еще немного времени для принятия окончательного решения.

В то же время, дипломаты из Франции уверяют, что отложение соглашения означает, что "переговоры продолжаются" и что текст соглашения не готов к принятию.