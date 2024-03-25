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"Переговоры продолжаются": Евросоюз отложил решение о беспошлинной торговле с Украиной

Фото: решение о беспошлинной торговле ЕС с Украиной отложено (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Евросоюз отсрочил запланированное на сегодняшний день утверждение соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. Оно отложено до среды, 27 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM24.

Отмечается, что утверждение соглашения о беспошлинной торговле с Украиной отложено из-за согласования определенных нюансов соглашения.

В частности, что Франция и Польша при поддержке стран, граничащих с Украиной, хотят внести изменения в соглашение, которое еще больше ограничит импорт сельскохозяйственной продукции.

Также представители Бельгии утверждают, что отсрочка утверждения соглашения связана с тем, что многие страны еще не знают, как будут голосовать.

Руководство Совета ЕС решило оставить еще немного времени для принятия окончательного решения.

В то же время, дипломаты из Франции уверяют, что отложение соглашения означает, что "переговоры продолжаются" и что текст соглашения не готов к принятию.

Продление беспошлинной торговли Украины и ЕС

Накануне премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль рассказал, что Европарламент и Европейский совет предварительно согласовали продление до июня 2025 ввоз украинских товаров без пошлин и квот. Ожидается, что принятие договоренностей состоится уже в апреле.

Следует отметить, что таким образом временная приостановка ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на один год, до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях продолжающейся российской агрессии.

Ранее заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина готова принять новые ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

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Евросоюз