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"Переговори продовжуються": Євросоюз відклав рішення щодо безмитної торгівлі з Україною

Україна Євросоюз, Понеділок 25 березня 2024 14:53
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"Переговори продовжуються": Євросоюз відклав рішення щодо безмитної торгівлі з Україною Фото: рішення щодо безмитної торгівлі ЄС з Україною відкладено (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Євросоюз відтермінував заплановане на сьогодні затвердження угоди про безмитну торгівлю з Україною. Його відкладено до середи, 27 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24.

Зазначається, що затвердження угоди про безмитну торгівлю з Україною відкладено через погодження певних нюансів угоди.

Зокрема, що Франція та Польща за підтримки країн, які межують з Україною, хочуть внести зміни до угоди, які ще більше обмежать імпорт сільськогосподарської продукції.

Також представники Бельгії стверджують, що відтермінування затвердження угоди пов'язане з тим, що багато країн ще не знають, як голосуватимуть.

Керівництво Ради ЄС вирішило залишити ще трохи часу для ухвалення остаточного рішення.

Водночас дипломати з Франції запевняють, що відкладення угоди означає, що "переговори тривають" і що текст угоди не готовий до ухвалення.

Подовження безмитної торгівлі України та ЄС

Напередодні прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль розповів, що Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.

Варто зауважити, що таким чином тимчасове призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої російської агресії.

Раніше заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готова ухвалити нові обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

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