Переговори про припинення вогню у Секторі Газа майже заморожені, - NBC

За даними джерел NBC у диппредставництвах регіону, прогрес у дискусіях відсутній, оскільки напруженість у відносинах Ізраїлю та Ірану з початку квітня "вийшла на перший план" та ускладнила переговорний процес. Про подальші плани щодо відновлення переговорів джерело не повідомило.

Напередодні The Times of Israel із посиланням на ізраїльського чиновника повідомляв, що представники ХАМАС відхилили кожен пункт угоди на останніх переговорах. Зокрема, бойовики заявили про готовність відпустити лише 20 заручників на першому етапі замість 40 за умови повного припинення вогню та виведення ізраїльських військ із Сектору Газа.

Переговори щодо угоди між ХАМАС та Ізраїлем відбуваються за посередництва США, Катару та Єгипту. Ізраїль наполягає на необхідності встановлення контролю безпеки в Газі після завершення бойових дій. За даними ізраїльської сторони, у заручниках в анклаві залишаються 129 осіб, включаючи 34, яких ЦАХАЛ вважає загиблими.