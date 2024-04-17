Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа почти заморожены, - NBC

Переговоры о прекращении огня между Израилем и боевиками ХАМАС на сегодняшний день практически заморожены, стороны зашли в тупик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По данным источников NBC в диппредставительствах региона, прогресс в дискуссиях отсутствует, поскольку напряженность в отношениях Израиля и Ирана с начала апреля "вышла на первый план" и усложнила переговорный процесс. О дальнейших планах по возобновлению переговоров источник не сообщил.
Накануне The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что представители ХАМАС отклонили каждый пункт сделки на последних переговорах. В частности, боевики заявили о готовности отпустить только 20 заложников на первом этапе вместо 40 при условии полного прекращения огня и вывода израильских войск из Сектора Газа.
Переговоры по сделке между ХАМАС и Израилем проходят при посредничестве США, Катара и Египта. Израиль настаивает на необходимости установить контроль безопасности в Газе после завершения боевых действий. По данным израильской стороны, в заложниках в анклаве остаются 129 человек, включая 34, которых ЦАХАЛ считает погибшими.
Переговоры между Израилем и ХАМАС
В ходе нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года многие гражданские и военные попали в плен. С первых дней конфликта ведутся переговоры об обмене пленными и прекращении огня. Считается, что в первые дни атаки террористы убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 израильтян и иностранцев.
При этом около половины заложников были освобождены во время недельной паузы в боевых действиях, которая завершилась 1 декабря 2023 года. Неизвестно, сколько живы из оставшихся 130 заложников.
В начале апреля Соединенные Штаты предложили новый план прекращения огня между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.
Позже также сообщалось, что атака Ирана негативно повлияла на переговоры о прекращении огня Израиля с ХАМАС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.