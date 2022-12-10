Переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ зайшли в глухий кут, - ЗМІ

Наступна зустріч послів із цього питання запланована на понеділок, 12 грудня.

Посол Польщі в ЄС Анджей Садось зазначив, що переговори про нові санкції зайшли в глухий кут. Причиною Садось назвав надто великий список винятків, які запропонували різні країни для проекту дев'ятого пакету санкцій у своїх інтересах.

Наприклад, низка країн вимагають, щоб члени Євросоюзу на національному рівні могли розморожувати активи людей, які раніше перебували під санкціями ЄС в аграрному секторі.

Крім того, Угорщина вимагає виключити членів російського уряду з списку санкцій ЄС, а Швеція наполягала на знятті економічних обмежень з "Роскомнагляду".