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Переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ зайшли в глухий кут, - ЗМІ

Фото: переговори послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти РФ зайшли в глухий кут (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Посли країн Євросоюзу на зустрічі у Брюселлі не змогли погодити дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Наступна зустріч послів із цього питання запланована на понеділок, 12 грудня.

Посол Польщі в ЄС Анджей Садось зазначив, що переговори про нові санкції зайшли в глухий кут. Причиною Садось назвав надто великий список винятків, які запропонували різні країни для проекту дев'ятого пакету санкцій у своїх інтересах.

Наприклад, низка країн вимагають, щоб члени Євросоюзу на національному рівні могли розморожувати активи людей, які раніше перебували під санкціями ЄС в аграрному секторі.

Крім того, Угорщина вимагає виключити членів російського уряду з списку санкцій ЄС, а Швеція наполягала на знятті економічних обмежень з "Роскомнагляду".

Раніше ми писали, що посли Європейського союзу зустрінуться для обговорення дев'ятого пакету санкцій щодо Росії на початку наступного тижня. Представлені в документі обмеження попередньо містять масу відступів, що робить пакет слабшим.

Також раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Єврокомісія 7 грудня оголосила зміст дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

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