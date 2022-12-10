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Переговоры послов стран ЕС о девятом пакете санкций против РФ зашли в тупик, - СМИ

Фото: переговоры послов стран ЕС о девятом пакете санкций против РФ зашли в тупик (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюселле не смогли согласовать девятый пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Следующая встреча послов по этому вопросу запланирована на понедельник, 12 декабря.

Посол Польши в ЕС Анджей Садось отметил, что переговоры о новых санкциях зашли в тупик. Причиной Садось назвал слишком большой список исключений, которые предложили разные страны для проекта девятого пакета санкций в своих интересах.

Например, ряд стран требуют, чтобы члены Евросоюза на национальном уровне могли размораживать активы людей, ранее находящихся под санкциями ЕС в аграрном секторе.

Кроме того, Венгрия потребовала исключить членов российского правительства из санкционного списка ЕС, а Швеция настаивала на снятии экономических ограничений с "Роскомнадзора".

Ранее мы писали, что послы Европейского союза встретятся для обсуждения девятого пакета санкций в отношении России в начале следующей недели. Представленные в документе ограничения, предварительно, содержат массу отступлений, что делает пакет слабее.

Также ранее РБК-Украина сообщало о том, что Еврокомиссия 7 декабря объявила содержание девятого пакета санкций против России.

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