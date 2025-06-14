Переговори після 22 червня? Путін привітав Трампа і зробив несподівану заяву про Україну

Зазначимо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський заявив, що Путін врешті-решт обдурить Трампа щодо намірів на завершення війни в Україні.

Варто відзначити, що раніше цієї весни Трампа все ж змогли переконати, що Путін "водить його за ніс". Ба більше, після кількох активних обстрілів України президент США навіть заявив, що Путін - збожеволів.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон також зауважив, що його американський колега Трамп зрозумів, що російський диктатор Володимир Путін обманював його.

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