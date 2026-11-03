Переговори між Україною та Росією відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада, - Віткофф

Переговори в ОАЕ пройдуть на робочому рівні. Сторони зосередяться на повоєнних безпекових домовленостях, деескалації та гуманітарних питаннях, а також обговорять подальші кроки до миру.

У Вашингтоні подають цю зустріч як частину місії Трампа з завершення війни.

Зустріч у Брюсселі без Росії

Ще до Абу-Дабі, цього тижня, американські перемовники поїдуть до Брюсселя. Там вони зустрінуться з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО.

На порядку денному:

гарантії безпеки для України;

архітектура безпеки Європи після війни;

економічні можливості для відбудови України.

У Вашингтоні сподіваються закріпити результати попередніх раундів, які проходили в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження прогресу, досягнутого в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, для укладення всеосяжного, стійкого мирного договору, який забезпечить тривалу безпеку для наступних поколінь", - написав Віткофф.